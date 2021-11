Serge verkostet: Deanston

Serge Valentin ist nach eigenen Angaben in dne letzten Jahren ein Fan von Deanston geworden. Die zu Distell gehörige Destillerie in den Highlands ist in der Verkostung von heute mit vier Whiskys vertreten, zwei Originalabfüllungen und zwei von Unabhängigen – die dann letztendlich die Nase gesamt etwas vorne haben.

Hier die trockene Tabelle der Verkostung, die Feinheiten finden Sie wie immer hinter unserem Link zur Seite von Serge Valentin:

Abfüllung Punkte