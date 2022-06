Serge verkostet: Zwei aus Royal Lochnagar (darunter der neue Prima & Ultima)

Prima & Ultima ist die Serie bei Diageo, die besonders rare Abfüllungen enthält und de facto eine Abspaltung der besonders teuren Abfüllungen aus den Special Releases ist. In ihr erschien auch unlängst ein Royal Lochnagar 1981, und dieser wird heute von Serge Valentin gemeinsam mit einem Royal Lochnagar 12yo verkostet.

Der Preisunterschied zwischen diesen beiden Abfüllungen ist natürlich enorm, aber wie sieht es mit der Bewertung aus? Neun Punkte sind es, um die sich die beiden Abfüllungen, der 12jährige und der 40jährige, in der Verkostung unterscheiden – und so sieht das in der Tabelle aus:

Abfüllung Punkte

Royal Lochnagar 12 yo (40%, OB, +/-2021) 80 Royal Lochnagar 1981/2021 (52.5%, OB, Prima & Ultima Third Release, refill American oak hogsheads, 1,047 bottles, 2022) 89