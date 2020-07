Sonntagsvideo: Islands in Film

Normalerweise bringen wir am Sonntag entweder schöne Landschaftsaufnahmen aus den Whiskyregionen, oder Berichte, die wir von Whiskyexperts selbst produziert haben. Heute manchen wir wieder einmal eine Ausnahme von dieser Regel und wenden uns einem anderen Genre zu: der Dokumentation.

Im Juni wurde auf Youtube von „What we do in Winter“ ein Video gepostet, das unter dem Titel „Islands in Film“ das Leben von 75 Menschen während des Covid-Lockdowns auf den Inseln Mull, Iona, Ulva und Gometra in selbstproduzierten Sequenzen zeigt. Alle Aufnahmen entstanden zwischen dem 18. und 24. Mai und zeugen sehr persönliche und deshalb sehr interessante Einblicke in das Leben der Menschen dort. Es sind spannende, berührende und sehenswerte Sequenzen, die auch viel vom Lebensgefühl dieses Teils von Schottland vermitteln.

Hier kurz eine Beschreibung des Inhalts:

Islands in Film offers a moment of connection, to let the viewer know that we’re not alone and that so many other people are experiencing the same things as them, just in their own ways. It offers an escape from the confinement of lockdown by sharing the spaces of the islands through the authentic voices of the people living there.What We Do in the Winter used the podcast’s social media presence to ask islanders for their own takes on the situation to create a unique archive of this moment in time. A watch party premier launch will be held online on Fri 26th June at 8pm. Directed and edited by Alasdair & Georgia Satchel, featuring music by Hannah Fisher and Sorren Maclean Islands in film is a Struthach Films and Screen Argyll co-production for What We Do in the Winter in collaboration with Mull Museum, Tobermory.