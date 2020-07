TTB Neuheiten: BenRiach Smoke Season & Redesign bei 21yo, 25yo und 30yo

In der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind uns wieder einige neue Einträge aufgefallen, die uns erwähnenswert erscheinen. Sie betreffen alle die Speyside-Brennerei Benriach, die sich im Besitz von Brown-Forman befindet.

Generell scheint es für die Range bald ein Redesign zu geben, denn die Etiketten für den BenRiach 21 und Benriach 25 und 30 haben sich deutlich verändert. Allesamt werden sie nun als The Twenty One, The Twenty Five und The Thirty bezeichnet, alle sind sie in vier verschiedenen Fässern gereift (Bourbon, Sherry Cask, Virgin Oak und Red Wine), und auf ihnen wird auch der Grad der Rauchigkeit angegeben (21: elegant, 25: mellow, 30: complex). Als Beispiel hier die Etiketten für den BenRiach The Twenty Five:

Gänzlich neu ist der BenRiach Smoke Season. Er ist in Bourbon Casks und Fire Toasted Virgin Oak gereift, ohne Altersangabe und laut Etikett der bislang rauchigste BenRiach. Abgefüllt wird er wohl mit 52,8% vol werden. Im Design ist er an die anderen Flaschen angepasst, auch die Tasting Notes finden sich auf den Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.