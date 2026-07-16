Start mit Glentauchers 2010 – Zwei Schweizer Whisky-Freunde starten „Whisky Dreams“

Ein neuer unabhängiger Abfüller aus der Schweiz betritt mit dem ersten Bottling, einem Glentauchers 2010, die Whiskyszene: Whisky Dreams ist das Produkt einer Freundschaft und der Leidenschaft zu Whisky, die sich die beiden Gründer Alessandro und Marco seit längerem teilen.

Der Glentauchers 2010, den die beiden im untenstehenden Text näher beschreiben (ebenso wie die Geschichte des gemeinsamen Unternehmens) soll eine Reihe weiterer Single Malt Scotch Whisky einläuten, die die beiden unter ihrem Label abfüllen wollen – immer aus Schottland, immer als Single Malt und immer in Fassstärke.

Wir wünschen den beiden einen guten Start und freuen uns darauf, bald wieder mehr über Whisky Dreams berichten zu können:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Von der Leidenschaft zur eigenen Marke: Zwei Freunde starten „Whisky Dreams“

Zwei Jugendfreunde verwandeln ihre langjährige Faszination für das schottische „Wasser des Lebens“ in ein neues Independent-Bottling-Projekt. Mit „Whisky Dreams“ präsentieren Alessandro und Marco handverlesene Single Malt Scotch Whiskys, die auf kompromisslose Qualität, absolute Authentizität und unverfälschten Charakter setzen.

Schötz, 15. Juli 2026 – Die Geschichte von Whisky Dreams beginnt mit einer tiefen Verbundenheit: Alessandro und Marco kennen sich seit ihrer Jugend. Neben ihrer Freundschaft teilen die beiden seit Jahren eine große Leidenschaft für die Facetten Schottlands und dessen traditionelle Brennkunst. Was bei privaten Treffen und im Whisky-Club mit guten Gesprächen über herausragende Drams begann, mündet nun in einer eigenen Marke für anspruchsvolle Genießer.

Reiner Herkunftsnachweis und Fass-Unikate

Jede Abfüllung von Whisky Dreams verkörpert die reine Essenz der schottischen Whiskyherstellung. Das Sortiment konzentriert sich ausschließlich auf Single Malt Scotch Whisky. Jede Edition stammt somit aus einer einzigen schottischen Destillerie und wird zu 100 Prozent aus gemälzter Gerste hergestellt. Der individuelle und unverfälschte Stil der jeweiligen Brennerei bleibt dadurch perfekt erlebbar.

Ein zentrales Augenmerk liegt zudem auf Single Cask Abfüllungen: Da jede Flasche aus einem einzigen, ausgewählten Fass abgefüllt wird, ist jede Edition ein absolutes Unikat. Unterschiede im Holz, der präzisen Lagerdauer und den Umgebungseinflüssen kreieren unwiederholbare Aromenprofile, die sich nicht künstlich reproduzieren lassen.

Unfiltrierte Intensität in Fassstärke

Für das maximale Geschmackserlebnis setzt Whisky Dreams konsequent auf natürliche Qualitätsmerkmale:

Cask Strength (Fassstärke): Die Whiskys werden unverdünnt direkt aus dem Fass abgefüllt. Das bewahrt die volle Komplexität und Intensität. Genießer haben so die Freiheit, den Whisky nach eigenem Geschmack mit ein paar Tropfen Wasser selbst zu öffnen.

Die Whiskys werden unverdünnt direkt aus dem Fass abgefüllt. Das bewahrt die volle Komplexität und Intensität. Genießer haben so die Freiheit, den Whisky nach eigenem Geschmack mit ein paar Tropfen Wasser selbst zu öffnen. Un-chill-filtered (Keine Kühlfiltration): Durch den bewussten Verzicht auf die Kühlfiltration bleiben alle natürlichen Öle, Fette und Aromastoffe im Destillat erhalten. Dies sorgt für ein spürbar volleres, intensiveres Mundgefühl und maximalen Geschmack.

Mit diesem kompromisslosen Qualitätsanspruch richtet sich Whisky Dreams an Kenner und Entdecker, die den puren, unverfälschten Charakter Schottlands im Glas suchen. Die Reise hat offiziell begonnen.

Die Premieren-Abfüllung: #1 Glentauchers 2010 – „Die Reise kann beginnen“

Mit dem ersten offiziellen Release von Whisky Dreams läuten Alessandro und Marco eine neue Ära für Genießer ein. Unter dem passenden Titel „Die Reise kann beginnen“ präsentiert das Independent-Bottling-Projekt ein echtes Highlight für Liebhaber tiefgründiger Single Malts: Einen 15 Jahre alten Glentauchers aus dem Jahr 2010.

Shoplink: www.whiskydreams.ch/produkt/glentauchers-2010-15-years-whisky-dreams

Der Single Malt reifte in einem sorgfältig ausgewählten Oloroso Quarter Cask. Durch die geringere Größe des Fasses intensiviert sich der Holzkontakt, was dem Whisky eine außergewöhnliche Tiefe, Eleganz und eine wunderbar dunkle Bernsteinfarbe verleiht. Abgefüllt in seiner reinsten Form – unfiltriert und ohne Farbstoffe – ist diese Edition der perfekte Botschafter für die Philosophie von Whisky Dreams.

Destillerie: Glentauchers (Speyside)

Glentauchers (Speyside) Destilliert: 2010 | Abgefüllt: 2026

2010 | 2026 Alter: 15 Jahre

15 Jahre Fasstyp: Oloroso Quater Cask

Oloroso Quater Cask Alkoholgehalt: 51.6% vol. (Fassstärke / Cask Strength)

51.6% vol. (Fassstärke / Cask Strength) Limitierung: Streng limitierte Einzelfassabfüllung

Streng limitierte Einzelfassabfüllung Charakter: Kraftvoll, elegant und unverkennbar tief

Offizielle Tasting Notes (Geschmacksprofil):

In der Nase (Nose): Der Whisky eröffnet mit einer betörenden Aromenvielfalt. Dunkle Früchte und saftige Rosinen verschmelzen harmonisch mit den edlen, feinen Noten von dunkler Schokolade.

Der Whisky eröffnet mit einer betörenden Aromenvielfalt. Dunkle Früchte und saftige Rosinen verschmelzen harmonisch mit den edlen, feinen Noten von dunkler Schokolade. Am Gaumen (Palate): Im Mund zeigt sich der Glentauchers vollmundig und von enormer Kraft. Eine angenehme, reife Süße wird perfekt ausbalanciert durch die Aromen von Trockenfrüchten und der Würze von edler Eiche.

Im Mund zeigt sich der Glentauchers vollmundig und von enormer Kraft. Eine angenehme, reife Süße wird perfekt ausbalanciert durch die Aromen von Trockenfrüchten und der Würze von edler Eiche. Im Nachklang (Finish): Der Abgang ist langanhaltend und tief wärmend. Die klassische Sherrywürze verbindet sich elegant mit feinen Holznoten und hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Ein Single Malt, der nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern jeden Schluck zu einem echten, unverfälschten Genussmoment macht.

Weitere Informationen, aktuelle Abfüllungen und Hintergründe finden Sie auf der offiziellen Homepage unter www.whiskydreams.ch