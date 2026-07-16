Whisky mit mehr Sinnen erlebbar machen – das ist die Devise von whisky84Grad, der auch in diesem Sommer in St. Peter-Ording Whiskyfreunde auf die Verkostungsreisen mitnimmt. Mit den Formaten Whisky & Wind und Whisky & Weite (bei denen es übrigens für unsere Leser -20% Rabatt auf die Tickets gibt) und Themenabenden im Beach Motel SPO mit Brand Ambassadors von Bacardi und Stock Spirits gibt es von jetzt an bis Ende August ein dichtes Programm, das sie – so wie die näheren Beschreibungen der Formate – in der nachfolgenden Info lesen können:

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Whisky am Meer in St. Peter-Ording: Tastings, Strandspaziergänge und besondere Whisky-Abende an der Nordsee

St. Peter-Ording. Der Wind kommt vom Meer, die Hosenbeine sind hochgekrempelt, die Füße stehen im kühlen Wasser und in der Hand liegt ein Glas Whisky.

Sand klebt an der Haut. Die Nordsee rauscht. Über dem Strand liegt dieses besondere Licht, das nur ein Abend am Meer haben kann. Und irgendwo zwischen Wellen, Weite und salziger Luft wird aus einem Dram plötzlich mehr als nur ein Whisky.

Im Sommer 2026 bringt Philipp von Whisky84Grad und Whisky am Meer seine Whisky-Erlebnisse wieder nach St. Peter-Ording. Zwischen Seebrücke, Ordinger Strand, Böhler Strand und Beach Motel SPO entstehen besondere Genussmomente für Whisky-Fans, neugierige Einsteiger und alle, die Whisky einmal anders erleben möchten.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Outdoor-Formate Whisky & Wind und Whisky & Weite. Dazu kommen besondere Themenabende im Beach Motel SPO mit Brand Ambassadors von Bacardi und Stock Spirits.

Whisky & Wind: das Outdoor-Tasting an der Nordsee

Whisky & Wind ist ein kompaktes Outdoor-Tasting direkt an der Nordsee.

Hier sitzt man nicht in einem Seminarraum. Man steht draußen. Vielleicht barfuß im Sand. Vielleicht mit der Jacke im Wind. Vor einem die Nordsee, über einem der Himmel von St. Peter-Ording und in der Hand ein Glas Whisky.

Verkostet werden ausgewählte Whiskys in besonderer Umgebung. Salzige Luft, weiter Blick, Wind im Gesicht und Geschichten im Glas. Das Format ist ideal für alle, die Whisky unkompliziert, atmosphärisch und ohne steife Seminaratmosphäre erleben möchten.

Es geht um Aromen, Destillerien und Herkunft. Aber vor allem geht es um den Moment: Meer, Wind, ein Dram und diese besondere Stimmung am Strand.

Whisky & Weite: der Whisky-Spaziergang am Meer

Whisky & Weite verbindet Whiskygenuss mit Bewegung, Landschaft und Geschichten.

Beim Whisky-Spaziergang am Strand nimmt Philipp die Gäste mit auf eine genussvolle Reise durch die Welt des Whiskys. Der Weg führt über Sand, entlang der Nordsee, hinein in Geschichten von schottischen Küsten, alten Lagerhäusern, Fässern, Menschen und Momenten.

Unterwegs wird verkostet, erzählt, gelacht und gestaunt. Der Blick geht über das Wasser, das Glas wärmt die Hand und Schottland fühlt sich plötzlich gar nicht mehr so weit weg an.

Whisky wird hier nicht nur probiert. Whisky wird erlebt.

Sondertermine mit Brand Ambassador Pierre Kruff von Bacardi

An mehreren Terminen ist Pierre Kruff von Bacardi mit dabei und begleitet besondere Whisky-Erlebnisse in St. Peter-Ording.

Am Freitag, 07.08.2026, steht beim abendlichen Whisky & Weite am Ordinger Strand das Sonderthema Aberfeldy im Mittelpunkt. Aberfeldy steht für goldene Highland-Momente, Honig im Glas und einen zugänglichen, eleganten Stil.

Am Samstag, 08.08.2026, ist Pierre Kruff zusätzlich beim Whisky & Wind um 16 Uhr in Ording dabei.

Am Abend folgt im Beach Motel SPO ein besonderes Craigellachie Whisky Tasting. Craigellachie ist ein Single Malt mit Ecken und Kanten: kraftvoll, charakterstark und weit entfernt von glattgebügelter Speyside-Romantik.

Am Montag, 10.08.2026, geht es im Beach Motel SPO weiter mit einem Teeling Whisky Tasting. Hier steht moderner Irish Whiskey im Fokus: Dublin-Spirit, kreative Fassreifungen und eine neue irische Whiskey-Welle.

Am Dienstag, 11.08.2026, begleitet Pierre Kruff sowohl das Whisky & Wind am Nachmittag an der Seebrücke als auch das abendliche Whisky & Weite mit dem Sonderthema Royal Brackla. Royal Brackla bringt königliche Highland-Eleganz ins Glas: weich, tief und mit besonderer Geschichte.

Sondertermine mit Brand Ambassador Marcus Wolff von Stock Spirits

Auch Marcus Wolff von Stock Spirits ist im August in St. Peter-Ording mit dabei.

Am Freitag, 21.08.2026, begleitet er das abendliche Whisky & Weite am Ordinger Strand.

Am Samstag, 22.08.2026, ist Marcus Wolff zunächst beim Whisky & Wind am Nachmittag in Ording dabei.

Am Abend folgt im Beach Motel SPO das große Thema:

Bourbon vs. Scotch: das Whisky-Duell der Giganten

Beim Tasting Bourbon vs. Scotch treffen zwei Whisky-Welten aufeinander: Amerika und Schottland, Mais und Gerste, warme Vanille und Eiche gegen Tiefe, Tradition und Charakter.

Gemeinsam mit Marcus Wolff von Stock Spirits führt Philipp durch einen Abend voller Gegensätze, Gemeinsamkeiten und Geschichten.

Am Ende geht es nicht nur um Fakten, Herkunft und Stilistik. Es geht um Geschmack, Gefühl und die große Frage: Welche Whisky-Welt landet bei den Gästen vorne?

Weitere Tastings im Beach Motel SPO

Zusätzlich zu den Outdoor-Terminen finden im Beach Motel SPO mehrere Abendtastings statt.

Bei Eine Reise durch Schottland nimmt Philipp die Gäste mit auf einen genussvollen Abend durch verschiedene Whiskyregionen, Stile und Geschichten.

Am Montag, 24.08.2026, findet außerdem ein Gin Tasting im Beach Motel SPO statt. Ein entspannter Abend mit ausgewählten Gins, Tonics, Botanicals und Geschichten.

Rabatt für Leserinnen und Leser von WhiskyExperts

Für die beiden Outdoor-Formate Whisky & Wind und Whisky & Weite gibt es einen besonderen Vorteil für die Leserinnen und Leser von WhiskyExperts.

Mit dem Gutscheincode WhiskyExperts erhalten Gäste 20 Prozent Rabatt auf die Buchung von Whisky & Wind und Whisky & Weite in St. Peter-Ording.

Termine im Juli und August 2026

Juli 2026

Dienstag, 21.07.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Seebrücke

19:00 Uhr: Whisky & Weite, Seebrücke

Donnerstag, 23.07.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Ording

19:00 Uhr: Whisky & Weite, Ording

Montag, 27.07.2026

19:00 Uhr: Eine Reise durch Schottland, Beach Motel SPO

Dienstag, 28.07.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Seebrücke

19:00 Uhr: Whisky & Weite, Seebrücke

Donnerstag, 30.07.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Böhler Strand

Freitag, 31.07.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Ordinger Strand

19:00 Uhr: Whisky & Weite, Ordinger Strand

August 2026

Montag, 03.08.2026

19:00 Uhr: Eine Reise durch Schottland, Beach Motel SPO

Dienstag, 04.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Seebrücke

19:00 Uhr: Whisky & Weite, Seebrücke

Donnerstag, 06.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Böhler Strand

Freitag, 07.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Ordinger Strand, mit Pierre Kruff von Bacardi

19:00 Uhr: Whisky & Weite, Sonderthema Aberfeldy, Ordinger Strand, mit Pierre Kruff von Bacardi

Samstag, 08.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Ording, mit Pierre Kruff von Bacardi

19:00 Uhr: Craigellachie Whisky Tasting, Beach Motel SPO, mit Pierre Kruff von Bacardi

Montag, 10.08.2026

19:00 Uhr: Teeling Whisky Tasting, Beach Motel SPO, mit Pierre Kruff von Bacardi

Dienstag, 11.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Seebrücke, mit Pierre Kruff von Bacardi

19:00 Uhr: Whisky & Weite, Sonderthema Royal Brackla, Seebrücke, mit Pierre Kruff von Bacardi

Donnerstag, 13.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Böhler Strand

Freitag, 14.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Ordinger Strand

19:00 Uhr: Whisky & Weite, Ordinger Strand

Montag, 17.08.2026

19:00 Uhr: Eine Reise durch Schottland, Beach Motel SPO

Dienstag, 18.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Seebrücke

19:00 Uhr: Whisky & Weite, Seebrücke

Donnerstag, 20.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Böhler Strand

Freitag, 21.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Ordinger Strand

19:00 Uhr: Whisky & Weite, Ordinger Strand, mit Marcus Wolff von Stock Spirits

Samstag, 22.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Ordinger Strand, mit Marcus Wolff von Stock Spirits

19:00 Uhr: Bourbon vs. Scotch, Beach Motel SPO, mit Marcus Wolff von Stock Spirits

Montag, 24.08.2026

19:00 Uhr: Gin Tasting, Beach Motel SPO

Dienstag, 25.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Seebrücke

19:00 Uhr: Whisky & Weite, Seebrücke

Donnerstag, 27.08.2026

16:00 Uhr: Whisky & Wind, Böhler Strand

Buchung

Alle Termine können über die Website von Whisky am Meer gebucht oder angefragt werden:

www.whisky-am-meer.de