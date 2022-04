Einem Wiener muss man den Wiener Donaukanal und die kulinarischen Highlights dort nicht extra vorstellen. Es tut sich immer wieder etwas Neues auf dieser Promenade, und etwas Neues bietet nach Ostern auch Jameson am Foodmarket dort: An drei Wochenenden wird es typisch irisch – unter dem Motto „PERFECT SERVE“.

Wiener finden in der nachfolgenden Presseaussendung Infos dazu, worauf sie sich freuen können – Nichtwiener einige Gründe, worum sie Wiener beneiden dürfen 😉

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

taste! x Jameson: Neues Sommer Pop-Up am Wiener Donaukanal

Der Wiener Donaukanal ist Schauplatz zahlreicher kulinarischer Hot Spots, wie etwa dem Gastronomiekonzept

„taste!“. Ab 22. April erstrahlt der Foodmarket gemeinsam mit Jameson Irish Whiskey an drei Wochenenden in irischem Glanz. Alle Aktivitäten stehen unter dem Motto „PERFECT SERVE“. Serviert werden neben köstlichen Burgern von XO Grill auch ein freshes Styling vom Barbershop Franz und Gloria und natürlich köstliche Drinks mit Jameson Irish Whiskey. Zudem werden DISH TENNIS Turniere gespielt und es gibt die Möglichkeit Merch von Jameson & Co zu kaufen. DJs sorgen über alle drei Wochenenden für den perfekten Sound, ein Graveur individualisiert die Jameson Flaschen.

PERFECT SERVE am Opening-Weekend

Der Ire hat sich für das Gastspiel am Donaukanal auch ein besonderes Programm überlegt. Start ist am Freitag, den 22. April um 17 Uhr und am Samstag, den 23. April um 14 Uhr. Beim großen Opening-Weekend gibt es folgende Specials:

Freitag, 22.April

Jameson Burger Bike mit XO Grill Pop-Up: ab 16 Uhr DISH TENNIS Turnier: ab 17:30 Uhr DJ: ab 17 Uhr



Samstag, 23.April

Barber-Styling by Franz und Gloria: 14 Uhr Jameson Burger Bike mit XO Grill Pop-Up: ab 14 Uhr DJ: ab 16 Uhr Graveur: ab 16 Uhr



Location

taste! am Donaukanal

Obere Donaustraße gegenüber 83, 1020 Wien (direkt an der Salztorbrücke)