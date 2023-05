The Caskhound bringt „Enticing Embers“ – rauchige Verführung mit Kick und Charakter

Eine neue Abfüllung von THE CASKHOUND aka Tilo Schnabel steht in den Startlöchern: Der „Enticing Embers“ ist ein 12 Jahre alter rauchiger Ruadh Mhor Highland Single Malt und stammt aus einer Brennerei nahe Crieff. Der fassstark abgefüllte Malt ist ab sofort in einer Auflage von 216 Flaschen verfügbar.

Hier alle Details, die uns Tilo Schnabel geschickt hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„Enticing Embers“:

Subtile Highland-Rauchigkeit trifft auf üppige Oloroso-Sherry-Aromen im neuesten Single Cask Bottling von THE CASKOUND

Den Funken eines glimmenden Lagerfeuers gleich, blitzt die erdige Rauchigkeit immer wieder deutlich im Strudel der üppigen Sherry-Noten auf, die das fast einjährige Finish im First Fill Oloroso Quarter Cask dem 12-jährigen Ruadh Mhor Highland Single Malt Scotch Whisky beschert haben.

Anfangs noch fast als Kuriosität betrachtet, hat sich RUADH MHOR als unabhängig abgefüllter Peated Single Malt einer bekannten Highland-Brennerei nahe Crieff in den letzten Jahren in der Whiskyszene – insbesondere unter den Freunden rauchiger Tropfen – einen hervorragenden Namen gemacht.

Rauchige Verführung mit Kick und Charakter

Tilo Schnabel, den Mann hinter dem Erfolg von THE CASKHOUND, war sich sicher, dass das Zusammenspiel von Rauch und Sherry auch in diesem Fall zu einem echten Volltreffer im Glas führen würde: Der rauchige Highland Malt verbrachte schließlich über 11 Jahre in einem Ex-Bourbon Fass, bevor seine charakteristische Lagerfeuer-Aromatik mit der mehrmonatigen Nachreifung im erst-befüllten Oloroso Sherry Quarter Cask perfekt abgerundet wurde. Die Oloroso-typische Komplexität und Nussigkeit hat sich dabei äußerst harmonisch mit den würzigen Raucharomen und der Erdigkeit des Ruadh Mhor verwoben. Die dabei entstandene Mischung ist so einfach wie verführerisch: Ein fesselnder Trinkwhisky mit Kick und Charakter, den man sich nicht entgehen lassen sollte …

Diese Einzelfassabfüllung kommt, wie bei THE CASKHOUND üblich, in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlfiltriert in die Flasche.

Ruadh Mhor

Highland Single Malt Scotch Whisky,

12 Jahre alt (2011/2023), 53,1 % ABV,

Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished for 324 days

in a First Fill Oloroso Sherry Quarter Cask

Auflage 216 Flaschen (0,5 l)

UVP: 69,90 Euro

Nase: Süße, intensive Sherrynoten, Toffee, subtile Raucharomen, gefolgt von Tabak und Gewürzen wie Nelken und Zimt

Mund: ölig-samtiger Antritt mit einer mundfüllenden Melange aus der Süße von Karamell-Bonbons, Sherry, Vanille, Honigkuchen, Gewürzen und einer delikaten Nussigkeit – harmonisch ver- woben mit der warmen, würzigen Rauchnote und den Funken eines glimmenden Lagerfeuers sowie einem Hauch von Reifenabrieb und organischen Noten

Abgang: mittellang, das ölige Mundgefühl wird von leichter Trockenheit abgelöst, begleitet von letzten Lagerfeueraromen, Kakao und würzigen Eichennoten

Freuen Sie sich auch schon jetzt auf weitere charakterstarke Single Cask-Abfüllungen, die wir in den kommenden Wochen erwarten. Wir werden Sie an dieser Stelle natürlich rechtzeitig informieren.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.