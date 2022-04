The Village Nürnberg 2022: Deutschlands größte Whisk(e)y-Messe feiert ein rundum gelungenes Comeback

Die Whiskymesse in Nürnberg ist zu Ende, und die Veranstalter wie auch die Aussteller ziehen positive Bilanz: Rund 9.500 Besucher fanden den Weg in die Messe Nürnberg und konnten dort ein Wiedersehen mit zahlreichen Ausstellern und anderen Whiskyfreunden feiern.

Hier die Bilanz der Veranstalter und einige ausgewählte Stimmen von Ausstellern zur Messe:

Deutschlands größte Whisk(e)y-Messe feiert ein rundum gelungenes Comeback

Der mittlerweile legendäre Ruf der Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE hat sich bestätigt: Am ersten April-Wochenende kamen rund 9.500 Besucher zur Whisk(e)y-Messe nach Nürnberg und sorgten für ein emotionales Wiedersehen zwischen Ausstellern, Besuchern und den großen Namen der Branche. Auch internationale Gäste nutzten THE VILLAGE als eine der wenigen Möglichkeiten, um sich wieder live auszutauschen, sich zu informieren, zu probieren und natürlich auch einzukaufen.

Nürnberg – Nach einem Jahr ohne Whisk(e)y-Messe hat THE VILLAGE 2022 erstmals als eigenständige Veranstaltung stattgefunden und lief nicht parallel zur Freizeit Messe.

„THE VILLAGE hat in diesem Jahr bewiesen, dass sie auch als eigenständige Veranstaltung ihren Stellenwert beweisen kann und Gäste aus ganz Deutschland und Europa nach Nürnberg zieht“,

so THE VILLAGE Projektleiter Stephan Dovern, der die Messe in fachlicher Unterstützung von Michael Gradl von Gradls Whiskyfässla verantwortet.

Aussteller und Besucher wussten die einzigartige Atmosphäre von THE VILLAGE zu schätzen und nutzten die Möglichkeit, die Whisk(e)y-Reserven nach zwei Jahren Durststrecke endlich wieder aufzufüllen. Die 27 Master Classes am Samstag waren gut besucht und lieferten fachliche Hintergrundinformationen für Kenner und Liebhaber. Auch die Basic Seminare des Nürnberger Whiskyclubs Highland Circle wurden gut angenommen. Raritäten, Besonderheiten und auch korrespondierende Produkte, wie Haggis, waren zum Ende der Veranstaltung hin sogar teilweise vergriffen, weil die Nachfrage die Erwartungen einiger Aussteller übertroffen hat.

Dadurch, dass THE VILLAGE erstmals als eigenständige Veranstaltung stattgefunden hat, konnte der Anteil an Fachbesuchern erhöht werden, die sich auch für die neuen Angebotsbereiche LA BODEGA und FROM FIELD TO BOTTLE sehr interessierten. Besonders der neue Angebotsbereich LA BODEGA, mit Port und Sherry im Angebot, ist erfolgreich gestartet und soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Projektleiter Stephan Dovern sieht die neuen Themen am richtigen Platz:

„Es hat sich gezeigt, dass Port und Sherry perfekt zum Whisk(e)y-Angebot passen und, dass dieser neue Angebotsbereich neben dem PUEBLO DEL RON die richtige Ergänzung für THE VILLAGE ist.“

Die R(h)um-Messe PUEBLO Del RON Nürnberg findet bereits seit fünf Jahren als Messe parallel zu THE VILLAGE statt und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Veranstaltung.

Projektleiter Stephan Dovern ist nach dem erfolgreichen Comeback von THE VILLAGE erleichtert und hat bereits viele Ideen für die kommende Messe

„Der Samstag war fantastisch, es kamen mehr Besucher als wir in der aktuellen Situation erwartet hatten und diese haben die alten Zeiten zurückgebracht. Besonders freut uns, dass sehr viele Fachbesucher und Kenner kamen, die sich über die Möglichkeit des persönlichen Einkaufens und Verkostens freuten und eine hohe Investitionsbereitschaft zeigten.“

Durch die größere Fläche von THE VILLAGE in der Halle 12 der Messe Nürnberg war auch trotz der vielen Besucher ein entspanntes Messeerlebnis in echter THE VILLAGE-Atmosphäre möglich. Das Pre-Opening am Freitag war wie immer ein Highlight und ein guter Start in die Messe. Viele Pre-Opening-Besucher nutzten die Möglichkeit, mit ihrem Ticket die Messe auch noch an den anderen Tagen besuchen zu können.

Henning und Thilo Könicke, Geschäftsführer des Messeveranstalters AFAG, haben sich in der Vorbereitung auf THE VILLAGE 2022 intensiv mit den aktuellen Regelungen beschäftigt:

„Der Sonntag war der erste Tag nach der Neuregelung, ohne Maskenpflicht und ohne 2G/3G-Kontrollen, und für uns alle war es spannend, wie die Besucher das annehmen werden. Festzuhalten ist, dass dennoch viele Menschen für das persönliche Wohlempfinden eine Maske tragen aber trotzdem hat man eine große Erleichterung bei Ausstellern und Besuchern gespürt.“

Bei der THE VILLAGE Verlosungsaktion kamen 2.000 Euro zusammen, die dem „Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg“ gespendet wurden. Insgesamt haben über 120 Besucher teilgenommen, zu gewinnen gab es Raritäten und besondere Whisk(e)ys.

Die nächste Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE findet im Frühjahr 2023 statt. Der Zugang zur Whisk(e)y-Messe Nürnberg ist erst ab 18 Jahren gestattet. Aktuelle Informationen sowie Bilder von THE VILLAGE 2022 gibt es unter www.whiskey-messe.de zu finden.

„Trotz unserer Skepsis, ob die Messe an die Prä-Pandemie-Jahre anknüpfen kann, haben wir uns mit Elan auf die Vorbereitung gestürzt und können bestätigen, dass wir diese Anstrengungen nicht bereut haben. Die Village 2022 war eine sehr gelungene Veranstaltung für uns sowie unsere internationalen Partner, die sich an eigenen Ständen präsentierten und von dem interessierten Publikum begeistert waren. Wir freuen uns bereits auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.“ Andreas Bernhardt, Kirsch Import e.K.

„Wir waren überrascht, dass so viele Besucher da waren und das trotz der Umstände. Uns fehlt ein wenig das Laufpublikum der Freizeit Messe, da wir viele Einsteiger-Whiskeys im Angebot haben. Es war dennoch ein tolles Wochenende und es hat uns allen Spaß gemacht. Toll, dass endlich wieder Whisk(e)y-Messe war.“ Mareike Spitzer, Irish Whiskeys

„Allein der Mut des Messeveranstalters AFAG, in diesen schwierigen Zeiten die Messe umzusetzen, ist sensationell und für uns war klar, dass wir auf jeden Fall mit dabei sind. Es funktioniert für uns auch ohne die Freizeit Messe. Die Besucher sind richtig ausgehungert, haben Lust zu probieren und nicht nur die Raritäten, sondern auch die Standard-Whisk(e)ys sind gut nachgefragt. Wir haben es geliebt, hier zu sein und die freudigen Besucher wieder zu sehen.“ Lisa De Ridder, Eggers & Franke GmbH