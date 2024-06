TTB-Neuheit: Eden Mill „Art of St Andrews“ 2024

Aus der Lowland-Destillerie Eden Mill wurde ein neues Set von Etiketten in die us-amerikanische TTB-Datenbank eingereicht. Und wir dürfen erwarten, dass dieser Whisky auch bald den Handel erreichen wird. Denn die neu aufgetauchten Label deuten auf eine Fortführung der Reihe „Art of St Andrews“ hin.

Eden Mill „Art of St Andrews“ 2024, abgefüllt mit 46,5 % Vol. reifte in Amarone und Sherry Casks. Abschließende erhielt der Whisky ein Finish in First Fill Amarone Red Wine Casks. Diese sorgen für „a deep coppe colour with notes of cherry, fig, raisin and almond – resulting in a rich and full-bodies dram“.

Hier die Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.