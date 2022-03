TTB-Neuheit: Glenmorangie Year of the Rabbit 23yo

Nach dem Year of the Tiger (wir berichteten hier) kommt nun von Glenmorangie unter Master Distiller Dr. Bill Lumsden der Glenmorangie Year of the Rabbit 23yo (der allerdings erst 2023 auf den Markt kommen wird, falls man sich am chinesischen Kalender orientiert, da beginnt das Jahr des Wasser-Hasen am 22. Januar 2023).

Der mit 46% abgefüllte Whisky wurde im Jahr 1999 in die Bourbon-Fässer und PX-Fässer gefüllt, ebenfalls ein Hase-Jahr. Er soll Noten von Pfirsich und blumige Aromen vereinen und insgesamt sehr sanft sein – wie der Hase.

Die am Etikett zu findende Anzahl der Flaschen (888) könnte man auch als Platzhalter definieren – sie entspricht exakt der Anzahl aus dem Vorjahr.

Und so sieht das Etikett, das wir in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben, aus: