TTB-Neuheit: Laphroaig 34yo The Ian Hunter Story Book 4: Malt Master

Das wird Laphroaig-Fans und solche, die gerne medizinisch torfige Malts lieben, freuen: Auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank, wo alle Neuerscheinungen am Spirituosenmarkt der USA registriert werden müssen, findet sich ein Eintrag für die nächste Ausgabe der The Ian Hunter Story von Laphroaig.

Der Laphroaig 34yo The Ian Hunter Story Book 4: Malt Master ist ein 34 Jahre alte Single Malt, der zunächst in Bourbon Barrels reifte und danach in first fill Oloroso Sherry Casks gefinisht wurde. Die Flaschenrückseite verspricht Noten von Honig, schwarzem Pfeffer und die typische Torfigkeit von Laphroaig.

Abgefüllt wird der Laphroaig 34yo The Ian Hunter Story Book 4: Malt Master mit 46,2% vol. werden. Und so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.