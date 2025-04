Tullamore drosselt Produktion

Mit der irischen Tullamore Distillery wird eine weitere Whiskey-Brennerei ihre Produktion drastisch herunterfahren und hat einen reduzierten Produktionsplan für 2025 angekündigt. Drei ihrer neun Brennblasen werden für drei Monate stillgelegt, drei weitere werden später in diesem Jahr ebenfalls stillgelegt. William Grant & Sons, das Tullamore Dew 2010 kaufte, äußerte sich zu ersten Berichten über eine Produktionspause nicht. Die Entscheidung steht Berichten zufolge, wie The spirits business schreibt, in keinem Zusammenhang mit den geplanten Zöllen und wird nicht zu Arbeitsplatzverlusten führen.

Bild © Tullamore Dew