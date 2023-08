Turntable Blending bringt erste drei Abfüllungen der Core Range

Der Start von Turntable Blending House erfolgte im April dieses Jahres mit drei Special Releases (wir berichteten hier) – nun veröffentlicht das Unternehmen aus Glasgow seine ersten drei Blends aus der Core Range: Paradise Funk, Smokin’ Riff und Bittersweet Symphony.

Die Zusammensetzung der einzelnen Abfüllungen ist wie folgt:

Paradise Funk:

Notes: A funky yet delicate duo bursts with exotic flavours. A harmony of caramelized pineapple, smooth vanilla and sweet toffee.

13% KNOCKDHU VIRGIN OAK BARREL – LEADING NOTE: CARAMEL

18% INVERGORDON EX COGNAC BARREL – LEADING NOTE: EXOTIC FRUIT

22% BENRINNES CHINKAPIN BARREL – LEADING NOTE: TOFFEE APPLE

8% BLAIR ATHOL BOURBON BARREL – LEADING NOTE: TOFFEE

30% UNNAMED SPEYSIDE VIRGIN OAK BARREL- LEADING NOTE: WARM CINNAMON

11% NORTH BRITISH VIRGIN OAK BARREL – LEADING NOTE: VANILLA

Bittersweet Symphony:

Notes: This smoothly decadent number shimmers with fiery sweetness and bold malt character. Ending on a flourish of dark chocolate and dried fruits.

22% CRAIGELLACHIE PX PUNCHEON – LEADING NOTE: RICH CHOCOLATE

17% BLAIR ATHOL VIRGIN OAK BARREL – LEADING NOTE: RED FRUITS

42% CRAIGELLACHIE OLOROSO SHERRY BUTT – LEADING NOTE: BITTER DARK CHOCOLATE

21% BALMENACH PX PUNCHEON – LEADING NOTE: FIERY SPICE

11% NORTH BRITISH VIRGIN OAK BARREL – LEADING NOTE: VANILLA

Smokin Riff

Notes: An explosive campfire smoke solo, accompanied by a backing track of toffee, pears, raisins and cinnamon.

21% KNOCKDHU PX PUNCHEON – LEADING NOTE: PEARS

40% CAOL ILA OAK BARREL – LEADING NOTE: CAMPFIRE SMOKE

22% CRAIGELLACHIE PX PUNCHEON – LEADING NOTE: RICH CHOCOLATE

11% NORTH BRITISH VIRGIN OAK BARREL – LEADING NOTE: VANILLA

9% CAOL ILA EX RED WINE BARREL – LEADING NOTE: SMOKE

Alle drei Blends wurden mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt, natürlich ohne Farbstoffe und ohne Kühlfiltration. In Deutschland werden sie wohl demnächst über Kirsch Import erhältlich sein. Wenn es dann soweit ist, werden wir Sie natürlich wieder postwendend informieren.