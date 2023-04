Das nächste Live-Tasting von Simple Sample steht in den Startlöchern, und diesmal wird es ein ganz besonderes Ereignis: Whisky und Musik treffen in mehrerer Hinsicht aufeinander.

Was Sie beim Video-Event am 17. Mai erwartet (es kann aber danach jederzeit angesehen werden) und wie Sie an die Samples kommen, nachfolgend hier:

Simple Sample Online Tasting mit Turntable Whisky und Whisky & Vinyl

Ein neues Live-Tasting Set von und mit Simple Sample, und es wird ein Tasting, welches sie in diesem Stil noch nie gemacht haben.

Whisky & Music

Ein Onlinetasting mit Turntable Whisky – Alasdair Stevenson und den Bloggern/Instagrammern/Eventmanagern/Musikern „Whisky & Vinyl„.

Ihr verkostet gemeinsam mit Olli und Steffen von Simple Sample, Andi&David von Whisky Vinyl sowie Gründer des neuen Blendinghouses „Turntable Whisky“ – Alasdair Stevenson – die ersten drei limitierten Abfüllungen!

Das Besondere bei diesen Abfüllungen UND bei diesem Live-Tasting: Es dreht sich alles um die Verbindung mit der Musik!

Während des Tastings hört ihr direkt in die Lead-Songs der Abfüllungen hinein und versucht euch in die Künstler der Songs und der Whiskys hineinzudenken.

Da das alles Zeit und vor allem ausreichend Whisky benötigt, gibt es hier die Abfüllungen natürlich in 5cl Samples!

Selbstverständlich wird euch Alasdair Stevenson aka „Ally“ mit allerhand Hintergrund- und Insiderinfos füttern.

Brandneu auf dem deutschen Markt und schon bei Simple Sample im Tasting: Turntable Whisky!

Turntable ist somit nicht nur eine neue Marke für Blended Whisky, sondern auch eine neue Art Scotch zu denken. Die Blends sollen den Status quo herausfordern und Liebhabern und Kennern etwas Einzigartiges, Unerwartetes und Inspirierendes bieten. Hochwertigste Whiskys, herausragende Fässer und der Faktor Zeit sind drei nicht verhandelbare Komponenten. Ally und Gordon nehmen keine Abkürzungen.

„Alasdair und Gordon Stevenson machen mit Turntable das Vorurteil überflüssig, dass nur Single Malts hochwertig und Blends Massenware sind. Mit kunstvoll vermählten Whiskys aus edlen Fässern regen die

Brüder an, Vinyls umzudrehen, Scotch neu zu denken und auch musikalisch zu erleben.“

„In den vergangenen Jahren hat Gordon und mich die weltweite Wahrnehmung von Blended Whisky frustriert. Mit Turntable wollen wir das Gewöhnliche auf den Kopf stellen und etwas wirklich Besonderes schaffen.“ Ally

Die Geschwister bringen geballtes Know-how für ihr Projekt mit. Gordon arbeitete für Brennereien wie Inver House und Douglas Laing & Co, entwickelte Produkte für verschiedene internationale Märkte und bewies sein Wissen um die Kunst des Blendings und der Produktion. Als langjähriger Sales- und Exportmanager ist er zudem ein Vertriebsprofi.



Ally war in der BenRiach Distillery tätig und bei GlenAllachie. Dort lernte er vom legendären Master Blender Billy Walker. Neben der Lagerverwaltung, dem Fassmanagement und der Vermählung von Whiskys war Ally auch für die internationale Vermarktung verantwortlich. Zuletzt war er der International Spirits Market Development Manager von BrewDog.“

Wie ihr seht, erwartet euch in diesem Tasting eine geballte Fachkompetenz verbunden mit musikalischer Untermalung und hoffentlich hervorragender Blended Whiskys!

Hier nochmal im Detail was euch im Set erwartet:

3x5cl Sampleset mit folgenden Inhalt:

Turntable Spirits Track 1: Joy Discovery Invention

Turntable Spirits Track 2: Firestarter

Turntable Spirits Track 3: Purple Haze

Der Setpreis beträgt für die 3 Abfüllungen mit je 5cl in einer Box, dem Tasting mit Simple Sample, Andi&David von Whisky Vinyl sowie Gründer des neuen Blendinghouses „Turntable Whisky“ – Alasdair Stevenson für 24,90€.

Das Set ist exklusiv im Onlineshop von Simple Sample bestellbar und sofort verfügbar.“

Das Tasting findet am 17.05.2023 um 20:00 Uhr statt, es wird jedoch aufgezeichnet und kann unabhängig davon zu jeder Zeit durchgeführt werden.