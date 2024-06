Turntable Spirits mit zwei neuen Veröffentlichungen

Bereits den ersten Geburtstag ihres Turntable Blending House können die Brüder Gordon und Ally Stevenson begehen. Zu dieser besonderen Feier erscheinen zwei neue und limitierte Abfüllungen: Turntable 4 – One Way or Another und Turntable 5 – Harder, Better, Faster, Stronger. Die Inspiration zu diesen Blends fanden die Stevenson Brothers bei der New-Wave-Rockband Blondie und den französischen Elektromusik-Pionieren Daft Punk.

Turntable 4 – One Way or Another besteht aus 78 Prozent Grain und 22 Prozent Malt Spirit, darunter first-fill bourbon barrels der Strathclyde Distillery und ex-red wine casks der Brennerei Invergordon. Ally Stevenson, Blender bei Turntable Spirits beschreibt diesen Whisky so:

“Track 4 was born from our fascination with vintage grain casks and our continued commitment to push the boundaries of blended whisky,”

“What we really wanted to do was produce a blend that was distinctively complex yet strikingly balanced. With its notes of salted caramel and warm banana, I think we’ve achieved that.”