Mitglieder des Ardbeg Committees sind von Ardbeg zum zweiten „Awesome Gathering of Members“ eingeladen, das am 1. Dezember 2022 um 21 Uhr stattfinden wird. Die genauen Details und die Zugangsmöglichkeit finden Mitglieder auf Ardbeg. com – hier einmal die generelle Einladung und welches Programm einem bei der Versammlung erwartet:

Versammelt Euch: ARDBEG lädt zur Jahreshauptversammlung

Am 1. Dezember 2022 um 21.00 Uhr findet die diesjährige virtuelle Hauptversammlung des Ardbeg Committees statt. Das „Awesome Gathering of Members“ ist die perfekte Gelegenheit, das globale Ardbeg Netzwerk zu vereinen und die neuesten Themen aus der Destillerie zu erfahren. In 60 spannenden Minuten wird Ardbeg Wee Beastie und der kürzlich erschiene Hypernova verkostet, Gäste begrüßt und ein Ausblick zu kommenden Abfüllungen gegeben.

Jackie Thomson, Vorsitzende des Ardbeg Committees und Colin Gordon, Leiter der Destillerie führen durch das Programm und beantworten Fragen. Gillian MacDonald, Master Blender und Head of Whisky Creation wird ebenfalls dabei sein neben einem Überraschungsgast. Eingeladen sind alle Ardbeg Committee Mitglieder, sie erhalten rechtzeitig einen Einwahllink per Newsletter. Die Hauptversammlung findet wieder digital statt und ist somit das ideale „Lagerfeuer“, um es gemeinsam mit Freunden anzusehen.

Jackie Thomson sagt: „Es ist mir eine Ehre, die diesjährige Jahreshauptversammlung gemeinsam mit unserem Destillerie-Manager Colin zu moderieren. Unser globales Komitee ist zwar weit verstreut, jedoch für diese ultimative Stunde mit viel Spannung und Neuigkeiten eine runde Alternative, sich einzuwählen.“ Das Ardbeg Committee vereint die leidenschaftlichsten Fans und Torffreunde in der Welt des Whiskys. Rund 180.000 Mitglieder in über 130 Ländern weltweit setzen sich dafür ein, „dass sich die Tore von Ardbeg niemals wieder schließen“. Alles weitere zur bevorstehenden Jahreshauptversammlung und zu den Ardbeg Abfüllungen findet sich auf Ardbeg.com. Dort kann man sich auch kostenfrei zum Ardbeg Committee anmelden.