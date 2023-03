Video: Die Lost Overholt Distillery in Broad Ford – die Schönheit des Vergangenen

Nachdem der News-Tag heute bislang eher ruhig abläuft, haben wir Zeit, Ihnen ein wunderschönes Video zu präsentieren, das eine Lost Distillery der USA zeigt, genauer gesagt die Overholt Distillery in Broad Ford, Fayette County, Pennsylvania.

Während die Marke von Beam Suntory in Claremont, Kentucky, weiter erzeugt wird (die Marke Old Overholt existiert daher durchgehend seit 1810, weil sie während der Prohibition mit einer Ausnahmegenehmigung für medizinische Zwecke weiter produziert wurde), ist die Destillerie dem Verfall preisgegeben. Und vielleicht auch deshalb so wunderschön.

Bitte genießen Sie das gut dreiminütige Drohnenvideo von Chris Thompson: