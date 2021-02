Video: Ralfy verkostet Caol Ila 2002 16yo 46% vol., G&M (Review #862)

- Werbung -

Mit Ralfy geht es heute in seinem aktuellen Verkostungsvideo auf die Insel Islay, und zwar an die Westküste derselben, wo sich an der Küste, mit einem traumhaften Ausblick auf die Paps of Jura auf der gleichnamigen Insel, die Brennerei Caol Ila befindet. Hier mal ein Blick aus einem Bereich, der eigentlich off limits ist – der Kontrollraum für die Stills der Brennerei. Welcher andere Arbeitsplatz bietet sonst noch so einen fantastischen Ausblick?

Aber hier soll es ja um einen Whisky gehen – und um die Verkostung desselben durch Ralfy. Konkret handelt es sich dabei um einen vom unabhängigen Bottler Gordon & MacPhail mit 46% Alkoholstärke abgefüllten Caol Ila aus dem Jahr 2002, der 16 Jahre reifen konnte. 87 Punkte gibt ihm Ralfy, und während er ihn nicht herausragend findet, attestiert er ihm dennoch eine schöne Struktur und Sauberkeit.

All das und natürlich noch viel mehr zu sehen im 18 Minuten langen Video, das wir Ihnen obenstehend zeigen, das Sie aber natürlich wie immer auch auf Youtube finden können.