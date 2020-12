Video: Ralfy verkostet Yellow Spot 12yo Irish Whiskey (Review #854)

In dieser Woche ist Ralfy mit seiner Verkostung westlich von seiner Heimatinsel, der Isle of Man – und teilt seine Gedanken zum Yellow Spot 12yo, einem der bekanntesten Iren auch hier in Deutschland. Ralfy meint, die Spots, egal welcher Farbe, und der Redbreast machen sich auf jeden Fall auch im Whiskykabinett eines Scotch-Trinkers gut. Dementsprechende fällt auch die Punktewertung in der heutigen Verkostung auf Youtube aus: 89 Punkte bekommt der Single Pot Still von Mitchell & Sons, der aus der Midleton-Destillerie stammt.

16 Minuten lang ist das obenstehende Video von Ralfy diesmal lang – wir wünschen viel Vergnügen damit!