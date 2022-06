Simple Sample veranstaltet neben dem Whisky Battle #5 im Juni noch ein weiteres Onlinetasting – und zwar am 22. Juni. Dabei geht es auf die Insel Islay, verkostet werden ganze 7 preisgünstige Abfüllungen, die gemeinsam einen guten Überblick über das Angebot ergeben.

Näheres dazu entnehmen Sie der beigefügten Presseaussendung:

Viel Rauch um Nichts? Simple Sample veranstaltet Low Budget Islay Onlinetasting

Simple Sample veranstaltet neben dem Whisky Battle #5 im Juni noch ein weiteres Onlinetasting.

Hier geht es auf die Insel Islay, verkostet werden ganze 7 preisgünstige Abfüllungen.

„Am 22.06.2022 um 20:00 Uhr widmen wir uns der Thematik: Viel Rauch um Nichts?

Ihr kennt das: Es gibt Unmengen an preisgünstigen Abfüllungen mit rauchigen Islay Whisky. Hier den Überblick zu behalten was sich davon wirklich lohnt und welche Abfüllung wirklich ihr Geld wert ist, ist sehr schwierig.

Wir wollen Licht ins Dunkle bringen und verkosten mit euch zusammen ganze 7 verschiedene Abfüllungen der preisgünstigen Abfüllungen von der Insel Islay.

Interessant: Viele dieser günstigen Islay Abfüllungen sind Single Malts, stammen daher zum aller größten Teil wahrscheinlich aus der Caol Ila Distillery. Hier haben wir jedoch auch viele Blended Malts und sogar einen „Blend“, also mit Grain Anteil.

Wir wollen mit euch herausfinden: Was können die preiswerten Islay Abfüllungen? Herrscht hier wirklich “Viel Rauch um Nichts?” oder finden wir DEN Preis-Leistungsknaller?

Um komplett neutral zu sein zwischen Single Malt, Blended Malt, Blend, 40,0%vol. oder 46,0%vol. etikettieren wir alle 7 Kandidaten neutral von 1-7 und lösen Live im Stream auf.

Das Set besteht je 2cl aus:

Smoky Scot Islay Single Scotch Whisky – 46,0%vol.

Ileach Single Islay Malt – 40,0%vol.

Islay Storm Islay Single Malt – 40,0%vol.

Scarabus Islay Single Malt – Hunter Laing – 46,0%vol.

Islay Mist 10 y.o. – Blended Scotch Whisky – 40,0%vol.

Hamiltons Islay Blended Malt – 40,0%vol.

Smokey Joe – Islay Blended Malt Scotch Whisky – 46,0%vol.“

Das Tasting findet am 22.06.2022 Live auf YouTube und Facebook statt und ist exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben.



Nicht nur der Preis der Großflaschen ist heiß, auch das Sampleset siedelt sich mit nur 17,90€ für 7x2cl inklusive Onlinetasting am unteren Ende des Preisgefüges an.