Die Markenvielfalt in Österreich wächst – Vienna Distribution agiert ab sofort als Exklusivimporteur für Marken des schottischen Whiskyunternehmens Macduff International und bringt dabei den Malt Whisky Waterproof, den Lauder’s Scotch Whisky sowie den Islay Mist Whisky in die Alpenrepublik, wo sie dann im Handel erhältlich sein werden.

Mehr über die jetzt durch Vienna Distribution vertretenen Marken können Sie nachstehend lesen:

Neu bei Vienna Distribution: Islay Mist, Lauder´s & Waterproof Whisky von Macduff

23. Februar 2022, Wien – Das schottische Whisky-Unternehmen Macduff International gilt als Experte für die Entwicklung neuer Marken und führt eine Reihe von Premium-Whiskys in seinem Portfolio. In Österreich wird Vienna Distribution der neue Exklusivimporteur für den Malt Whisky Waterproof, den Lauder’s Scotch Whisky sowie den Islay Mist Whisky.



„Uns ist erneut ein Coup gelungen in Sachen schottischen Whisky. Die drei neuen Whisky-Marken Waterproof, Lauder’s und Islay Mist sind definitiv ein Mehrwert für unser schnell wachsendes Portfolio und werden beim heimischen Publikum sich sehr gut ankommen.“

Maria Kitsati Geschäftsführerin von Vienna Distribution

Lauder´s Scotch Whisky – ein preisgekrönter Whisky aus dem Barbershop

Der Lauder´s Scotch Whisky hat eine besonders spannende Geschichte. Er kann bis ins Jahr1834 zurückverfolgt werden und ist damit einer der ältesten Blended Scotch Whiskys der Welt. Benannt wurde der Whisky nach seinem Schöpfer Archibald Lauder, einem kreativen Geschäftsmann, dem die Lauder’s Bar in Royal Lochnagar, Glasgow gehörte. Bekannt war die Bar vor allem dafür, dass sie im Keller einen Barbierladen hatte. Besucher konnten so ihre Haare schneiden lassen, während sie ihren Drink genossen. Im Laufe der Zeit wurde der Lauder´s Blend zu einem preisgekrönten Whisky, der in die ganze Welt exportiert wurde.

„Lauder’s ist eine der ältesten Whiskymarken der Welt, deren Produktion nie eingestellt wurde – das spricht für die Qualität dieses Whiskys. In unserem Portfolio werden wir daher vier fantastische Lauder´s Whiskys aufnehmen,“

so Maria Kitsati.

Lauder´s Blended Scotch Whisky Finest 40 vol. 70 cl

In seiner Originalversion gibt es diesen Scotch Whisky bereits seit 1837, der im Laufe der Zeit immer mehr perfektioniert wurde. Hergestellt wird er aus feinstem goldenen Getreide sowie aus einer Mischung von Highland-, Lowland- und Speyside-Malzsorten. Seine Reifung erfolgt in traditionellen Eichenfässern, die ihm einen eleganten, fruchtigen und vollmundigen Geschmack, mit einem Hauch von Torf, verleihen.

Lauder´s Blended Scotch Whisky Oloroso 40 % vol. 70 cl

Die Sherry-Edition von Lauder´s erhält ihre bernsteinfarbene Farbe von der Reifung in ausgewählten Oloroso-Sherry-Fässern. Als Basis des Blends dienen Malz- und Getreidewhiskys, die zuvor in verkohlten Bourbon-Fässern gereift sind und anschließend in Oloroso-Sherry-Fässern vermählt werden. Das verleiht dem Lauder´s Oloroso einen weichen, vollmundigen Geschmack nach Trockenfrüchten und Apfelkompott mit ausgewogenen Sherry Noten.

Lauder´s Blended Scotch Whisky 15 years old 40% vol. 70 cl

Anspruchsvolle Whisky-LiebhaberInnen wissen diesen Scotch-Whisky besonders zu schätzen. Denn vereint werden hier nur die vom Master Blender höchst persönlich ausgesuchten Whiskys aus der schottischen Highland- und Speyside-Region, die 15 Jahre lang in Bourbon- und Sherry-Fässern gereift sind. Die sanfte Süße, der Hauch von Bourbon-Eiche in der Nase und die satte Farbe des 15 Year Old Malt machen diesen Blend zu einem wahren Genuss.

Lauder’s Blended Scotch Whisky 25 Year old 40% vol. 70 cl

Der Lauder´s 25 Years Old ist der krönende Abschluss einer über 180 Jahre langen Tradition. Ausgewählte Malz- und Getreidewhiskys werden mindestens 25 Jahre lang in einer Kombination aus Ex-Sherry- und Ex-Bourbon-Eichenfässern gereift. Der daraus resultierende Blend kombiniert komplexe und tiefe Aromen von weicher Eiche, Leder, Heidehonig-Malzigkeit und subtilen Vanille Noten.

Islay Mist – ein Geschenk an die Lordschaft Margadale

Der Islay Mist Whisky wurde 1972 anlässlich des 21. Geburtstags des Sohnes und Erben des damaligen Lords Margadale auf der Insel Islay kreiert. Der Premium Blend stammt dabei aus verschiedenen Whiskys aus der Laphroaig Destillerie und einer Handvoll ausgewählter Brennereien aus ganz Schottland. Der mehrmalige Goldmedaillen-Gewinner trägt noch immer das Siegel des Lords der Insel.

Der Gründungsrezeptur ist man seither treu geblieben. So besticht der Islay Mist Original mit charakteristisch ausgewogenen rauchigen und torfigen Tönen und einer komplexen Verbindung von süßem Malz, Salz und Eiche.

Waterproof – eine Hommage an das Wasser, die Stärke und den Regenmantel Mac

Der Waterproof ist ein von Sherry beeinflusster Malt Whisky aus einer Handvoll Top-Brennereien, der mit einer höheren Stärke als normal abgefüllt wird – und zwar starken 45,8%. Sein Name ist inspiriert von Wasser – weil es für die Whiskyherstellung unerlässlich ist – und Proof, als ehemalige Bezeichnung für die Stärke einer Spirituose. Sein Aussehen erinnert bewusst an den von Charles Macintosh erfundenen, gelben Regenmantel. Bezeichnend für das schottische Regenwetter und Anzeichen dafür, das dieser Whisky Wasser verträgt – wenn gewünscht.



Seinen unverkennbaren Geschmack aus 100% Malz mit sanfter Sherry-Note verdankt er der Lagerung in einer Kombination aus Eichenholz- und Sherry-Fässern, sowie der Mischung aus jüngeren und älteren Malts mit einer Spanne von 9 Jahren.



Die Premium Whiskys von Macduff sind bereits bei uns eingetroffen und werden in Kürze in ausgewählten Shops erhältlich sein.