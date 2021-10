PR: Vienna Distribution bringt Whiskys von Hunter Laing nach Österreich

Der unabhängige Abfüller und Besitzer der Islay-Brennerei Ardnahoe Hunter Laing and Company Ltd hat in Österreich einen neuen Vertriebspartner: Ab sofort bringt Vienna Distribution die Abfüllungen der Old Malt Cask Serie und die Scarabus-Serie von Islay Single Malts in die Alpenrepublik.

Dazu haben wir für Sie eine Pressemitteilung mit weiteren Infos erhalten:

Hunter Laing bestätigt exklusive österreichische Partnerschaft mit Vienna Distribution

Ein weiterer unabhängiger Abfüller und Whiskyblender wurde dem schnell wachsenden Portfolio von Vienna Distribution hinzugefügt: Es ist Hunter Laing mit seiner aufregenden Scarabus- und Old Malt Cask-Reihe. „Beide Sortimente sind definitiv ein Mehrwert in unserem bestehenden Portfolio“, sagt Maria Kitsati. „Wir nehmen gleichzeitig mehr schottischen Whisky in unser Portfolio auf, diese Kombination aus Old- und New World Whisky funktioniert für uns sehr gut.“

Die Old Malt Fässer werden entweder in Speyside oder Islay, den Lowlands oder den Islands destilliert, sie alle werden ausnahmslos mit 50% Stärke abgefüllt, um die Trinkbarkeit zu erhalten. Jede neue Abfüllung wird nicht kühlfiltriert, um sicherzustellen, dass die Persönlichkeit jedes Fasses erhalten bleibt. Es handelt sich um ein Single Cask Sortiment, das einige der bemerkenswertesten Scotches auf dem Markt enthält.

Old Malt Cask

In Österreich ist derzeit folgendes Sortiment erhältlich:

• Old Malt Cask AUCHROISK 24Y0 GBX 70cl

• Old Malt Cask BALMENACH 14Y0 70cl

• Old Malt Cask DEANSTON 25Y0 70cl

• Old Malt Cask FETTERCAIRN 11Y0 70cl

• Old Malt Cask GLEN MORAY 16Y0 70cl

Scarabus

Scarabus ist als mystisches Gebiet auf der Isle of Islay bekannt. Der Name stammt aus dem 13. Jahrhundert und bedeutet auf Altnordisch „ein felsiger Ort“. Abgefüllt mit der perfekten Trinkstärke von 46% und stolz ohne Farbstoffe oder Kühlfiltration.

Verkostungsnotizen: Islay Torfrauch und Meersalz in der Nase, gefolgt von wärmenden Ledernoten, geschmortem Rhabarber und einer wunderbaren Vanillesüße im Mund, die zu einem reichen, anhaltenden Abgang führen.

Das folgende Sortiment ist in Österreich erhältlich:

• Scarabus Islay GBX 70cl

• Scarabus batch strength GBX 70cl

• Scarabus 10YO GBX 70cl

Genauso aufregend ist auch der lang gehegte Traum der schottischen Hunter Laing-Familie: Die Gründung der Destillerie Ardnahoe auf Islay. Alles bei Ardnahoe ist darauf ausgerichtet, eine stark getorfte, reich fruchtige Spirituose mit cremiger, leicht öliger Konsistenz zu produzieren. Der erste Whisky wird in den kommenden Jahren fertig sein, also bleiben Sie dran. Selbstverständlich werden auch diese bei Vienna Distribution erhältlich sein.