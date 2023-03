Vier neue Signatory-Abfüllungen kommen nach Deutschland – darunter zwei Single Casks

Nachschub für alle Whiskyfreunde: Kirsch Import bringt vier brandneue Signatory-Abfüllungen in den deutschen Fachhandel: Ein Craigellachie als Single Cask und Fassstärke, ein Glentauchers als Single Cask und in Trinkstärke, und jeweils ein Caol Ila und ein Secret Speyside in Trinkstärke sollten in den nächsten Tagen beim Händler Ihres Vertrauens zu finden sein.

Wir haben hier alle Daten zu den vier neuen Whiskys für Sie zusammengefasst:

Faszinierende Fässer: Neues von Signatory Vintage

Starke Fässer, fassstark abgefüllt – die Signatory Vintage Cask Strength Collection in der Kurzfassung. Zu der Reihe für anspruchsvolle Genießer gehört der Craigellachie 2012/2023. Im Herzen der Speyside unter Verwendung traditioneller Worm Tubs destilliert, reifte der vollmundige Single Malt 10 Jahre im Oloroso Sherry Cask Nummer 900699.



Mit Neuheiten der Un-Chillfiltered-Range bleiben wir zunächst in der Speyside. Der Secret Speyside 2009/2023 ist ein „Mystery Malt“, der 13 Jahre lang in klassischen Bourbon Hogsheads reifen durfte.



Aus zwei Oloroso Sherry Butts wurde der Glentauchers 2012/2023 abgefüllt – als Single Malt nach wie vor eher selten anzutreffen. Einen Abstecher auf die Whisky-Insel Islay macht ein neues Batch des Caol Ila 2012/2023 aus vier Hogsheads.

Craigellachie 2012/2023

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 04/09/2012

Abgef. 17/02/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 900699

529 Flaschen

68,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Secret Speyside 2009/2023

The Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 01/04/2009

Abgef. 02/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads

Fassnr. DRU 17/A195 -173/-174/-175/-176

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glentauchers 2012/2023

The Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 29/08/2012

Abgef. 13/01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr. 900433+900435

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2012/2023

The Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 29/08/2012

Abgef. 13/01/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Hogsheads

Fassnr. 318267+318269+318273+318341

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert