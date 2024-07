Wer gewinnt das Paket mit dem Port Charlotte 10yo, dem PC Islay Barley 2014 und dem PAC:01 2011? Finden Sie es heraus!

Vom Guten kann man nie genug haben – das haben wir uns gemeinsam mit unserem Partner Eggers & Franke gedacht und gemeinsam für unser gerade beendetes Gewinnspiel ein wunderbares Paket mit torfigen Whiskys aus der Destilerie Bruichladdich zusammengestellt. Diesmal ging es für unsere deutschen Leser um das ultimative Port Charlotte-Paket: den Port Charlotte 10yo, den Port Charlotte Islay Barley 2014 und und den Port Charlotte PAC:01 2011.

Diese drei Abfüllungen verlosten wir im Paket – und die Resonanz unserer Leser war wie immer überwältigend – vielen Dank dafür!

Wer gewonnen hat, das verraten wir Ihnen gleich – zunächst aber möchten wir Ihnen nochmals die Brennerei und die Preise vorstellen:

Die Destillerie Bruichladdich

Islay ist nicht gleich Torf. Und Bruichladdich ist das beste Beispiel dafür, dass auch eine Inseldestillerie Vielfalt über Stereotypen hinaus bietet.

Bruichladdich wurde im Jahr 1881 erbaut und zu diesem Zeitpunkt war Kohle als alternativer Brennstoff zum lokalen Torf verfügbar. Die Kohle wurde für die Transportboote benötigt, die sogenannten „Puffer“. Es ist wahrscheinlich, dass die Destillerie speziell für den Zweck erbaut wurde, einen möglichst reinen, ungetorften Whisky zu produzieren.

Ein indirekter Hinweis, der diese These stützt, stammt vom großartigen Autor Alfred Barnard: In seinem faszinierenden Werk aus 1885 über die Brennereien der Insel findet sich zur Bruichladdich-Destillerie als einzige kein Hinweis darauf, dass diese ihren Malz mit Torf trocknete.

Leider ist kein Whisky mehr aus dem 19. Jahrhundert erhalten. Aber die Originalgeräte aus dem viktorianischen Zeitalter bleiben ein beispielloses Vermächtnis dieses Destillationshandwerks, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, um nun diesen raffinierten Dram herzustellen.

Port Charlotte: Eine Hommage an die Tradition der Insel Islay

Port Charlotte ist eine prestigeträchtige Whisky-Marke von der Bruichladdich Distillery, die tief in den Traditionen der Insel Islay verwurzelt ist. Die Whiskys von Port Charlotte zeichnen sich durch ihren intensiven, torfigen Charakter aus, der typisch für die Region Islay ist. Die Marke wurde nach dem gleichnamigen Dorf Port Charlotte benannt, das sich nur wenige Meilen von der Bruichladdich Distillery entfernt befindet.

Die Philosophie von Port Charlotte

Port Charlotte Whiskys stehen für eine Rückkehr zu den Wurzeln des traditionellen Islay Whiskys. Die Brennerei legt großen Wert auf Transparenz und Authentizität und verwendet ausschließlich schottische Gerste. Jeder Schritt des Produktionsprozesses, von der Malzherstellung über die Fermentation bis hin zur Destillation, erfolgt in der Bruichladdich Distillery. Diese Hingabe zur Handwerkskunst und die Liebe zum Detail verleihen den Whiskys ihren einzigartigen Charakter.

Ihre Preise: 1 – Port Charlotte 10yo heavily peated

Die erste Flasche ist eine rauchig-torfige Islay-Legenden: Port Charlotte 10yo. Als dauerhafte Age-stated-Qualität im Stammsortiment der Brennerei ist mit 40ppm getorft, wird aus 100 % schottischer Gerste gebrannt und mit starken 50 % vol. abgefüllt.

Ihre Preise: 2 – Port Charlotte Islay Barley 2014

Port Charlotte Islay Barley 2014 wurde aus Gerste der Sorten Concerto und Propino 2014 destilliert, die die Islay-Farmen Cruach, Craigens, Island, Dunlossit, Coull, Rockside, Sunderland und Mulindry 2013 ernteten. Wie bei Bruichladdich gewohnt, erfahren wir auch in welchen Fässern der Single Malt reifte: 84% first fill bourbon casks, 8% second fill Virgin oak und 8% second fill wine casks. Abgefüllt ist der Heavily Peated Single Malt (40 PPM) mit 50 % Vol..

Ihre Preise: 3 – Port Charlotte PAC: 01 2011 aus der Cask Exploration Serie

Der Port Charlotte PAC:01 2011 ist ein perfektes Beispiel für die außergewöhnlichen Whiskys, die aus dieser Serie hervorgehen. Mit seinem komplexen Aromenprofil und seiner limitierten Verfügbarkeit ist er ein Muss für jeden Whisky-Liebhaber und ein wahres Meisterwerk der Whisky-Kunst. Der Port Charlotte PAC:01 2011 besticht durch sein tiefes, reichhaltiges Aromenprofil. In der Nase entfalten sich Noten von roten Früchten, dunkler Schokolade und einem Hauch von Rauch. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky mit einer harmonischen Balance aus süßen, fruchtigen und würzigen Aromen, die von der charakteristischen Torfnote begleitet werden. Das Finish ist lang und komplex, mit einer angenehmen Wärme und einem anhaltenden Nachklang von Eiche und Gewürzen.

Der Whisky hat einen Alkoholgehalt von 56,1 %, was ihm eine kräftige und dennoch ausgewogene Intensität verleiht.

Die Cask Exploration Serie: Ein Abenteuer für den Gaumen

Die Cask Exploration Serie von Port Charlotte ist ein herausragendes Beispiel für die Innovationskraft und Experimentierfreude der Brennerei. Diese Serie umfasst eine Reihe von Whiskys, die in verschiedenen Fässern gereift sind, um einzigartige Aromenprofile zu entwickeln. Jede Abfüllung in dieser Serie ist ein Experiment, das die Komplexität und Vielseitigkeit von Port Charlotte Whiskys unter Beweis stellt.

Und das ultimative Port Charlotte-Paket mit dem Port Charlotte 10yo, dem Port Charlotte Islay Barley 2014 und dem PAC:01 2011 gewonnen hat:

Yannik Bluhm aus 04177 Leipzig

Herzlichen Glückwunsch von uns und unserem Gewinnspielpartner. Der Gewinn wird durch unseren Partner Eggers & Franke versendet – bitte rechnen Sie mit etwas Zeit, bis das Paket bei Ihnen ankommt. Vielen Dank.

Und – man möchte schon fast sagen: Natürlich – geht es gleich heute wieder mit einem Gewinnspiel weiter – und noch einmal bleiben wir auf Islay, diesmal, das dürfen wir jetzt schon verraten, für Übernatürliches. Seien Sie gespannt und schauen Sie gleich wieder vorbei!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team