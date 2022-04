Wer gewinnt den Springbank Local Barley 10yo 56,2% vol. im Wert von über 750 Euro? Wir sagen es Ihnen!

Unser aktuelles Gewinnspiel hatte einen ganz besonderen Preis und ein ganz besonderes Thema: Wir verlosten den heißbegehrten Springbank Local Barley 10yo 56,2% vol. aus dem Jahr 2019 im Wert von mindestens 750 Euro – und zwar unter den Abonnenten unseres Newsletters und denen, die es noch werden wollten.

Der Springbank Local Barley 10yo 56,2% vol. stammt aus dem Jahr 2019: Destilliert wurde er 2009 mit Optic Barley von der High Cattadale Farm. 9000 Flaschen gab es, abgefüllt aus 77% Bourbon-, 20% Sherry- und 3% Portweinfääsern.

Mindestens 750 Euro deshalb in der Wertangabe, weil diese Abfüllung momentan unglaublich begehrt ist – das ist der niedrigste Preis, den wir auf Auktionen gefunden haben – meist wird er vierstellig gehandelt.

Wir wollten Sie aber nicht nur mit dieser Abfüllung als Gewinn beglücken, sondern auch noch mehr Whiskyfreunde von den Vorzügen unseres Newsletters überzeugen. Darum war dieses Gewinnspiel ein Dankeschön an alle Menschen, die unseren Newsletter abonniert haben oder abonnierten – und so stets aktuell auf dem Laufenden sind, was Whiskynews betrifft. Wir verlosten diese Flasche EXKLUSIV an Abonnenten unseres Newsletters.

Bevor wir Ihnen verraten, wer diese wertvolle Flasche von uns gewonnen hat, möchten wir uns noch bei den vielen Teilnehmern am Gewinnspiel fürs Mitmachen bedanken – und natürlich hoffen wir, dass wir viele von Ihnen als treue Abonnenten unseres Newsletters behalten können. Es wird sich auch in Zukunft auszahlen, Abonnent zu sein, denn wir werden immer wieder etwas Besonderes für die Newsletter-Bezieher parat haben, das wir nur im Newsletter ankündigen werden. Seien Sie also gespannt!

Jetzt aber wollen wir verraten, wer den Springbank Local Barley 10yo 56,2% vol. aus dem Jahr 2019 im Wert von mindestens 750 Euro gewonnen hat:

Und unser Gewinner ist:

Alan Ross aus 64859 Eppertshausen

Wir gratulieren recht herzlich und senden Ihnen die Flasche in den nächsten Tagen zu. Viel Vergnügen damit!

Und falls Sie dieses Mal nicht gewonnen haben, dann freuen Sie sich aufs nächste Gewinnspiel, das noch heute startet – da gibt es wieder mehrere Chancen auf tolle Gewinne rund um Whisky!

Bis bald,

Ihr Whiskyexperts-Team