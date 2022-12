Wer hat den kostbaren neuen Laphroaig 34yo „Ian Hunter Book Four: Malt Master“ gewonnen? Wir verraten es Ihnen!

Brandneu ist er, und heiß begehrt: Laphroaig hat mit „Ian Hunter Book Four: Malt Master„, dem 34 Jahre alten Whisky aus der ikonischen Islay-Brennerei, einen außergewöhnlichen Whisky auf den Markt gebracht, der bei Sammlern und Genießern gleichermaßen höchste Anerkennung findet. Im Handel kostet dieser Traumwhisky weit über 1000 Euro – bei uns gab es ihn mit ein wenig Glück als Geschenk auf den Gabentisch, denn wir verlosten gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Beam Suntory Deutschland diesen Ausnahmewhisky für unsere deutschen Leser.

Bei so einem tollen Preis gab es natürlich jede Menge Mitspieler – vielen Dank für Ihr reges Interesse. Unsere Glücksfee hat nun noch in der Nacht auf Montag den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin gezogen. Wer das ist, verraten wir Ihnen gleich – zunächst einmal aber noch einmal eine Vorstellung des Preises dieses Gewinnspiels.

LAPHROAIG® PRÄSENTIERT DIE VIERTE EDITION DER IAN HUNTER-SERIE:BOOK FOUR: MALT MASTER

Laphroaig präsentiert den vierten und vorletzten Teil der faszinierenden Ian Hunter-Kollektion „Book Four: Malt Master“ – eine Hommage an Ian Hunter, das letzte Mitglied der Johnston-Familie, die die Laphroaig-Destillerie leitete und mit ihr ein einzigartiges Vermächtnis hinterließ.



Insgesamt umfasst die Ian Hunter-Story fünf jährlich erscheinende Editionen. Jede ist in edel gefertigten Büchern eingebettet, die die Geschichte von Ians unglaublich reichem Erbe festhalten. In jedem Jahr wird ein neues Kapitel veröffentlicht, das die weitreichende Geschichte hinter Laphroaig und alle Wegbereiter und Ereignisse, die dazu beigetragen haben, dokumentiert.



Nach dem Triumph von Book One „Unique Character“, Book Two „Building an Icon“ und Book Three „Source Protector“ kommt nun der vierte Teil mit dem Titel „Malt Master“ auf den deutschen Markt. Diese exklusive Abfüllung erscheint in limitierter Auflage und soll vor allem leidenschaftliche Laphroaig-Fans auf der ganzen Welt begeistern.

Ian Hunter: Book Four

Dies ist der vorletzte Teil der prestigeträchtigen Ian Hunter-Story. Sie ehrt das Leben und die Zeiten von Distillery Manager Ian Hunter und feiert insbesondere sein Engagement beim Etablieren der Mälzböden bei Laphroaig, die bis heute wesentlich zum einzigartigen, kräftigen Geschmack von Laphroaig beitragen. Ian verbrachte viel Zeit auf den Mälzböden, um den dortigen Prozess zu überwachen und den Mälzern all das beizubringen, womit sie bis heute sein Vermächtnis fortführen. Während sich das Konzept der Mälzböden im Großen und Ganzen während des 20. Jahrhunderts nicht verändert hat, erlebte die Mälzerei Innovationen und Wachstum, um sicherzustellen, dass sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktionsprozesses und maßgeblich für den unverwechselbaren Geschmack von Laphroaig geblieben ist.

Dieser mit Spannung erwartete Teil folgt auf Book One, das Ian Hunters beeindruckenden Charakter widerspiegelt, Book Two, das die Stunden unermüdlicher Arbeit ehrt, die er für die Marke Laphroaig geleistet hat, während er an der Spitze stand, und Book Three, das der Ehrung der Geschichte des Kirkbride Stream gewidmet ist.

„Wenn Sie an Laphroaig denken, denken Sie an die großartigen Mälzböden. Beide sind seit über 200 Jahren ein Synonym füreinander. Ians Entscheidung, Mälzscheunen zu errichten, hat die Destillerie zu dem gemacht, was sie heute ist. Der für Book Four gewählte Whisky ist eine echte Hommage an den Prozess und den kontinuierlichen Beitrag, den die Mälzböden zum Geschmack von Laphroaig beigesteuert haben.“ BARRY MACAFFER, DESTILLERIE MANAGER

TASTING NOTES

FARBE: Dunkles Gold

AROMA: Rauchig, reichhaltige Trockenfrüchte, mit Noten von Tabakblättern, Eukalyptus, frischem Stroh und süßen Noten von goldenem Sirup, Karamell-Biskuit, Heidehonig und zerstoßenem schwarzem Pfeffer

GESCHMACK: Torfig und süß, gegrilltes und in Honig mariniertes Schweinefleisch zusammen mit Noten von Pfirsich und Orangenblüte, sowie einem Hauch von erdig-floralen Noten

NACHKLANG: Aschig mit verweilendem Holzrauch

ALKOHOLGEHALT: 46,2 % vol

Mit dem vierten und vorletzten Kapitel der Ian Hunter-Story™ wird ein weiteres seltenes Sammlerstück in Laphroaigs Serie von Super-Premium-Whiskys enthüllt – und Sie können es hier bei Whiskyexperts gewinnen!

Und den wertvollen Laphroaig 34yo „Ian Hunter Book Four: Malt Master“ gewonnen hat:

Florian Deuser aus 67105 Schifferstadt

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Freude mit diesem wunderbaren Whisky. Der Gewinn wird durch unseren Partner Beam Suntory Deutschland versendet – gestatten Sie bitte auf Grund der Feiertage eine etwas längere Lieferzeit.

Damit geht unser Gewinnspieljahr 2022 zu Ende – es war uns eine Freude, Sie gemeinsam mit unseren Partnern mit so vielen kostbaren, neuen und interessanten Whiskys beschenken zu dürfen. Eines können wir Ihnen schon jetzt für 2023 versprechen: es wird ein interessantes Jahr, was unsere Verlosungen betrifft – mit noch mehr Gewinnspielen als jemals zuvor. Darauf freuen wir uns mit Ihnen!

Herzlichst

Ihr Team von Whiskyexperts