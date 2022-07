Whisky im Bild: Die Speyside Destillerie

The Speyside Distillery in den schottischen Highlands wurde erst 1990 in Betrieb genommen und zählt mit 600.000 Litern Jahresproduktion zu den kleineren Brennereien in Schottland. Ihr Whisky wird unter der Marke „Spey“ verkauft und umfasst sowohl rauchige als auch ungetorfte Abfüllungen (diese sind in der deutlichen Überzahl).

Jochen Wied von Joe’s Tastings hat uns von seinem Besuch in der Speyside Distillery, die er im Rahmen des Spirit of Speyside Festivals besuchte, eine Reihe schöner Bilder mitgebracht, die wir Ihnen hier in einem neuen „Whisky im Bild“ gerne präsentieren wollen. Viel Vergnügen mit den Aufnahmen in der Galerie, die Sie durch wie immer durch Anklicken vergrößern können.

Alle Bildrechte © Jochen Wied, Joe’s Tastings.