Whiskyexperts classics: Ein Besuch bei Maker’s Mark in Kentucky (Video)

Als unser heutiges Sonntagsvideo möchten wir Ihnen wieder ein Video vorstellen, dass wir unter dem Motto „Whiskyexperts classics“ gerne noch einmal in den Blickpunkt rücken wollen – weil es hinter all den News und Features, die wir seitdem gepostet haben, begraben liegt und unserer Meinung nach ein „zweites Leben“ verdient hat.

Diesmal geht es um einen Besuch in der Maker’s Mark Distillery in Loretto, Kentucky. Im Juli 2018 reisten wir gemeinsam mit Mitgliedern der Vienna Bar Community, Del Fabro und Beam Suntory dorthin, um dort ein Fass für die Barszene in Wien zu komponieren und abzufüllen. Unser Videobericht erzählt von der Führung, der Zusammenstellung der Inner Staves für das Fass und dessen Befüllung. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit dem knapp 25 Minuten langen Video – und melden uns später dann wie gewohnt wieder mit den Whiskyvideos und Podcats deutscher Vlogger und Podcaster. Bis dahin!