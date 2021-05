Whiskyexperts Classics: Video von der Lightshow zur Eröffnung der neuen Macallan-Destillerie

- Werbung -

Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass die Brennerei Macallan mit großem Aufwand und vor internationalem Publikum die neue Destillerie eröffnet hat. Die architektonisch reizvolle, in die Landschaft eingepasste und von den Dimensionen her eindrucksvolle Destillerie wurde den geladenen Gästen nach einem Festakt mit Abendessen präsentiert – zunächst einmal durch eine Licht- und Lasershow, für deren musikalische Gestaltung man Jean-Michel Jarre als Komponisten gewinnen konnte.

Wir waren zur Eröffnung vor Ort und konnten diesen Moment auf Video einfangen, nachdem wir in die neue Brennerei geleitet wurden, um dort die gigantischen Brennblasen in Augenschein zu nehmen.

Sehen Sie obenstehend unser Video von diesem denkwürdigen Ereignis – und untenstehend einige Eindrücke vom Rundgang durch die Brennerei, den wir am selbsen Abend machen durften. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und einen schönen Feiertag!