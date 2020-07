Whiskyexperts Video Classic: Besuch bei FEW Whiskey in Evanston, Illinois

In unserer Serie Whiskyexperts Classics möchten wir Ihnen immer wieder einmal Videos ans Herz legen, die wir schon vor einiger Zeit für Sie gebracht haben und gerne jetzt noch einmal in Erinnerung rufen wollen. In diesem Video heute sind wir in der FEW Spirits Distillery in Evanston, einem „eingewachsenen“ Vorort von Chicago, wo uns und damit Sie der Gründer und Master Distiller Paul Hletko auf eine Tour durch die Brennerei und die Lagerhäuser mitnimmt. Das Video ist im letzten Sommer entstanden – und weil die USA ja momentan unerreichbar sind, besuchen wir sie eben mit einem Film noch einmal.

FEW Spirits liegt in einem Hinterhof in dem früher gestohlene Autos neu lackiert und damit „unsichtbar“ gemacht wurden. Besonders in Großbritannien sind die Whiskeys von FEW begehrt, vor allem in der Bar Community, aber auch in Deutschland ist der Name kein Unbekannter mehr.

In den knapp über 20 Minuten sind wir nicht nur in der Brennerei, sondern auch in einem der schmucklosen Lagerhäuser, um Paul Hletko hat eine Menge interessante Dinge zu erzählen.

Viel Vergnügen beim Video – und bis später, wenn wir Ihnen wieder die Podcasts und Whiskyvideos der Woche präsentieren!