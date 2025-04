Whiskyexperts wünscht Frohe Ostern!

Whiskyexperts wünscht allen Lesern ein frohes Osterfest – mit viel Zeit für die Liebsten und für Freunde. Genießen Sie die Feiertage, und genießen Sie einen Schluck guten Whisky.

Wir werden Sie auch über die Feiertage mit Infos rund um das Wasser des Lebens begleiten – so wie seit 2013 jeden einzelnen Tag. Falls Sie bei unserem aktuellen Gewinnspiel noch nicht mitgemacht haben: heute ist der letzte Tag dafür, also folgen Sie dem Link und spiele Sie mit!

Übrigens: Seit Jahresbeginn sind unsere Seiten fast 1,3 Millionen mal aufgerufen worden, so viel wie noch nie in der entsprechenden Periode. Das zeigt uns, dass das Interesse an Whisky nach wie vor ungebrochen ist und der Bedarf an Information über das Wasser des Lebens und neue Abfüllungen vielleicht gerade in jenen Zeiten, in denen das Geld nicht so locker sitzt, hoch ist. Dem wollen wir Rechnung tragen und nach wie vor so umfassend wie möglich berichten.

Bleiben Sie uns bitte weiter treu – wir tun unser Bestes dafür!

Ihr Team von Whiskyexperts