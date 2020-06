Whiskyfun: Angus verkostet Glen Grant, Teil 2

Auch an diesem Samstag begibt sich Angus MacRaild auf Whiskyfun auf die Reise ins Herz von Glen Grant, mit vornehmlich alten Abfüllungen. Der Sieger mit 94 Punkten ist einer, der für den alteingesessenen WCOA (Whisky Club of Austria) abgefüllt wurde, aber die meisten anderen Abfüllungen sind ihm dicht auf den Fersen. Auch diesmal also ein Fest für die Sinne, das sich Angus in Vertretung von Serge gönnt.

Hier die Abfüllungen aus der Verkostung: