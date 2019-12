Samstag ist Angus-Tag auf Whiskyfun, und Angus MacRaild hat wie immer eine recht interessante Tasting-Strecke vorbereitet.

Diesmal gibt es acht Abfüllungen von Glenfarclas, darunter auch einige Family Casks, die Jahrgangsabfüllungen aus der Destillerie in der Speyside, die sehr viel Wert darauf legt, als Highland-Brennerei geführt zu werden – was technisch gesehen ja auch stimmt, ist doch die Speyside ein Teil der Highland-Region. Ein paar der Family Casks sind besonders interessant – es handelt sich um 4th Fill Fässer, also Fässer, die bereits zum 4. Mal befüllt sind und daher recht wenig in den Whisky einbringen, der dadurch vor allem die Reifung des Destillats zeigt.

85 Punkte sind die niedrigste Wertung heute, und so stellen sie sich im Ablauf der Verkostung insgesamt dar: