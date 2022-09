Eine ganz besondere Abfüllung stellt uns Woodford Reserve durch seine Agentur vor: Woodford x Baccarat, gereift in XO Cognac Fässern und abgfüllt in einer Baccarat Kristallkaraffe.

Woodford x Baccarat – Weihnachtsgeschenke für höchste Ansprüche

Spektakulärer Kentucky Bourbon, gereift in exklusiven XO Cognac Fässern trifft auf blendende Handwerkskunst

Drei Saisons Cognac muss jedes Fass durchlaufen, bevor es mit Woodford Reserve gefüllt werden kann, denn das Geheimnis zur Herstellung von Meisterwerken ist Zeit und Geduld, aber auch das Bewusstsein und Gefühl für die Handwerkskunst. Hier zeigt sich die große Gemeinsamkeit der beiden Marken, denn 15 Jahre braucht es, um die Handgriffe zu beherrschen und die bildhauerischen Möglichkeiten von Kristall ausschöpfen zu können. Ergebnis der Kooperation ist feinster Bourbon, von dem Master Distiller Chris Morris stammend, abgefüllt in einer einzigartigen Baccarat Kristallkaraffe – das perfekte Geschenk für Whiskyliebhaber, Designenthusiasten, Ästheten und Gastgeber, die Luxus schätzen.