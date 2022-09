Famous Grouse mit neuem Master Blender

The Edrington Group ernennt Craig Johnstone zum neuem Master Blender ihres Blends Famous Grouse. Der gebürtige Schotte war zuletzt in Tasmanien/Australien bei der Lark Distilling Co. als Whisky Blender und Wood Manager tätig, für hn bedeutet so die neue Aufgabe auch die Rückkehr nach Schottland. Johnstone, der einen Abschluss in Astrophysik vorweisen kann, arbeitete zuvor auch bei Brown-Forman, Bruichladdich, Maxxium, der Scotch Malt Whisky Society, Glenkinchie und Scotch Whisky Experience. Nun tritt er bei Famous Grouse die Nachfolge von unter anderem Gordon Motion (jetzt Master Whisky Maker bei Highland Park) und Kirsteen Campbell (jetzt Master Whisky Maker bei The Macallan) an.

Johnstone wird im „106 Sample Room“ des Unternehmens in Glasgow mit einem Team von Blendern täglich bis zu 600 Proben verriechen, um den Blend „The Famous Grouse“ herzustellen. Wir wünschen Ihm bei und mit seiner neuen Tätigkeit viel Spaß und Erfolg.