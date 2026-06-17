Ad Gefrin veröffentlicht erste Whiskys am 31. Juli

Die englische Brennerei Ad Gefrin hat laut einem Bericht auf The Spirits Business die Veröffentlichung ihrer ersten Single Malts offiziell angekündigt (dass es nun schon soweit ist, überrascht ein wenig, waren sie doch von der Destillerie erst für 2027 angekündigt – siehe unseren Bericht hier).

Ad Gefrin hat die Destillation im November 2022 aufgenommen. Man verwendet ausschließlich lokale Gerste von lokalen Farmern aus einem Umkreis von 25 Meilen.

Die drei angekündigten Whiskys der „Crǣft Series“ sind laut Angaben der Destillerie die ersten Single Malts, die in der Region Northumberland in der Neuzeit gebrannt wurden. Sie werden alle ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoffe mit 48% vol. Alkoholstärke abgefüllt werden und im Rahmen des Lammas Gaderung, des jährlichen Festes bei Ad Gefrin, veröffentlicht werden. Die drei Fässer im Überblick:

Cask 23170 (Ex-American Single Malt Barrel): Aromen von reifem Obst und Malz in der Nase sowie Noten von Pfefferminze und Zitronenlimonade am Gaumen.

Aromen von reifem Obst und Malz in der Nase sowie Noten von Pfefferminze und Zitronenlimonade am Gaumen. Cask 23215 (Ex-Bourbon Cask): In der Nase Noten von Mango und Pfirsich, gefolgt von Vanille und Zimt im Geschmack.

In der Nase Noten von Mango und Pfirsich, gefolgt von Vanille und Zimt im Geschmack. Cask 24492 (Oloroso Sherry Finish): Dieser Whisky ist der einzige in der Serie, der gefinisht wurde. Er reifte zunächst 18 Monate in einem amerikanischen Single-Malt-Fass und erhielt anschließend ein Finish in einem Oloroso-Sherry-Hogshead. Er zeigt Aromen von Trockenfrüchten, Leder und Harz sowie Noten von Toffee-Pudding und Gewürzen.

Head Distiller Ben Murphy zu den drei Abfüllungen:

“These three casks are distinct from each other, showcasing where art and science can take us,” Murphy explained. “The thing that unites them is the land from which they came and the backbone of sweet malt and rounded fruit character that is showing up in our new make and sustaining through maturation in the warehouse behind our still room. It’s a cliché to say we’re excited to release a whisky, but for it to be the first legal single malt from Northumbria in 200 years is an incredible thing. We can’t wait to see the bottles out in the world and see how they’re received.”

Alle drei Abfüllungen gemeinsam umfassen ca. 1200 Flaschen, die jeweils in Holzboxen präsentiert werden. Preis pro Flasche: 80 Pfund. Interessant dabei: Die Whiskys sind „Blindkäufe“ – welche Flasche man erworben hat, sieht man erst nach dem Öffnen der Box.

In der Serie sind insgesamt 12 Einzelfassabfüllungen vorgesehen, sie werden nach und nach erscheinen.