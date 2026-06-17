Whisky im Bild: Ein Besuch in der Stirling Distillery (8 Bilder)

Über die Stirling Distillery (hier ihre Homepage) haben wir auf Whiskyexperts bereits mehrmals berichtet – auch wenn wir bis nächstes Jahr noch auf den ersten Whisky von dort warten müssen. Sie ist ein kleines Familienunternehmen, das in einer umgebauten Schmiede entstanden ist – und in ihr entsteht alles in Handarbeit.

Unser Leser Kurt Rottenfusser hat die Stirling Distillery unlängst besucht und neben ein paar Fakten auch einige Bilder mitgebracht, die wir hier gerne mit Ihnen teilen:

Gastartikel Autor: Kurt Rottenfusser

Ein Besuch in der Stirling Distillery

Die Fakten wurden mir von Elle McCann (sie ist Leiterin der Visitorcenters und Distillery Managerin in einem) mitgeteilt.

Washstill 350 Liter

Spiritstill 150 Liter

Kapazität 20.000 Liter

aktuell: 11.000 Liter

Ab 2019 wurde Gin, ab 2023 Whisky produziert. Am 27. November 2023 soll das erste Fass befüllt worden sein und 2027 der erste Whisky erscheinen und ist wohl auf 320 Flaschen limitiert.

Das Gebäude war in früheren Jahren eine Schmiede (den Urzustand sieht man auf dem letzten Bild) und wurde von den jetzigen Besitzern in die distillery umgebaut. Erbaut 1888. Die Lagerung der Fässer erfolgt 3 km außerhalb von Stirling in einem eigenen warehouse.

Hier die Bilder der Brennerei in den Lowlands an der Grenze zum Highland: