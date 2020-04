Alloa Advertiser: Ein Spaziergang bei der Kennetpans Distillery

Haben Sie schon einmal von der Kennetpans Distillery gehört? Wenn Sie ein treuer Leser mit einem fotografischen Gedächtnis sind, dann können Sie sich vielleicht an einen Artikel bei Whiskyexperts erinnern, in dem vier Wanderwege für Whiskyinteressierte vorgestellt wurden – und einer davon führte zur Kennetpans Distillery, oder vielmehr zu dem, was von ihr noch übrig ist.

Die Kennetpans Distillery in Alloa zwischen Stirling und Falkirk, allerdings auf der anderen Seite des Firth of Forth, war die erste Brennerei Schottlands, die Whisky in industriellem Stil erzeugte und ist damit eines der wichtigsten Denkmäler für die Whiskygeschichte des Landes – auch wenn sie heute in Trümmern liegt.

Der Alloa Advertiser hat heute einen interessanten Artikel zur Kennetpans Distillery online gestellt, in dem auch auf die geschichtliche Bedeutung des Ortes und die zur Zeit stattfindenden Restaurierungsmaßnahmen eingegangen wird. Wenn Sie ein wenig in die Whiskygeschichte Schottlands eintauchen wollen, dann empfehlen wir ihn Ihnen zur Lektüre. Und wenn Sie auch gerne mehr von der Kennetpans Distillery sehen wollen, dann können Sie dies im untenstehenden Video, das wir auch schon in unserem ersten Artikel zu dieser Brennerei eingestellt hatten…