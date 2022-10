Baubeginn bei der Ardgowan Distillery

Leider erst 2022 gibt es auf der größten Spirituosen-Messe für Privatkunden und Gastronomie in NRW, der AQUAVITAE, Whiskys, Rum, Gin, Cognac, Obstbrände und viele andere Spirituosen zu entdecken. In 2022 findet die Whisky-Messe wieder in der Stadthalle in Mülheim an der Ruhr statt.

Der offizielle Vorverkauf zur AQUAVITAE 2022 beginnt im Frühjahr 2022