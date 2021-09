Breaking News: John Campbell tritt als Distillery Manager bei Laphroaig zurück

Eine überraschende Nachricht erreicht uns soeben von John Campbell, Distillery Manager bei Laphroaig: Er tritt Mitte November als Distillery Manager zurück, um mehr Zeit mit seiner Familie auf dem Festland verbringen zu können. John war der längstdienende Distillery Manager in der Geschichte Laphroaigs.

Hier seine Worte aus dem Facebook Posting:

John wird der Whiskywelt aber nicht verloren gehen – er wird bei einer unabhängigen Destillerie einen Posten übernehmen, um so seiner Familie am Festland näher sein zu können. Ein neuer Distillery Manager für Laphroaig wird in absehbarer Zeit vorgestellt werden.

Wir wünschen John, der immer auch ein freundlicher Supporter von Whiskyexperts war, alles erdenklich Gute für seine Zukunft und freuen uns auf seine Tätigkeit in der neuen Position.