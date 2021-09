Keine Umverpackungen mehr bei der Springbank Distillery

Die Springbank Distillery aus Campbeltown kündigt für ihre Produkte und deren Herstellung einige Änderungen an, um, wie sie schreibt, deren Auswirkungen auf die Umwelt und den globalen Klimanotstand zu minimieren. Die Abfüllungen ihrer Brennereien Springbank und Glengyle sowie die Bottlings des unabhängigen Abfüllers Cadenhead kommen nun ohne Umverpackung in die Regale. Das betrifft in erster Linie die Abfüllungen des Kernsortiments. Ab dieser Woche erscheinen die Single Malts Springbank 10, 12 und 15, Longrow Peated und Hazelburn 10yo, zusammen mit den Kilkerran Single Malts aus der Brennerei Glengyle nackt und ohne unnötige Umverpackungen wie Karton oder einer Tube in den Regalen.

Bei den selteneren und exklusiven Whiskys möchte die Springbank Distillery zukünftig sicherstellen, dass deren Außenverpackungen so lokal wie möglich stammen und entweder aus nachhaltigen, wiederverwendeten, recycelten oder wiederverwendbaren Materialien bestehen. Heißt, bis es hier zu Änderungen kommt, wird es noch ein wenig dauern.

Auch in der Produktion kommt es in zu Änderungen, bei denen der Umweltschutz im Vordergrund steht. Der wichtigste davon ist der bevorstehende Wechsel der Hauptkraftstoffquelle, statt Diesel verwendet die Brennerei demnächst das effizientere und weniger umweltschädliche Flüssiggas. Des weiteren wurde eine Studie durchgeführt, um den Wasserverbrauch für Bereiche reduzieren können, die nicht direkt am Endprodukt, am Whisky, beteiligt sind. Es gibt allerdings, so Produktionsdirektor Findlay Ross, bestimmte Aspekte in der Produktion, die unantastbar sind. Denn den Charakter und die Qualität der Whiskys gilt es zu bewahren.