Nachdem wir gestern bereits die neue Octomore 12er Serie ankündigten, können wir heute die deutschsprachige Presseaussendung zu diesen Bottlings mit zusätzlichen Informationen hier veröffentlichen: Die drei Octomores der 12er Serie sind ab dem 01. Oktober 2021 verfügbar, die unverbindlichen Preisempfehlungen finden Sie in der Pressemeldung der Eggers & Franke GmbH:

Neue Edition | Octomore 12er Serie

Die unmögliche Gleichung

Octomore entzieht sich der Logik. Belohnt das Unvernünftige. Es braucht Mut und Glauben. Aber der abenteuerlustige wird belohnt.

Die Branchennorm wird hier nicht akzeptiert. In seiner Überzeugung ist Octomore fünf Jahre alt, super stark getorft und in Fassstärke abgefüllt. Die Macher, sowie die Spirituose selbst, fordern dich heraus, über das Erwartete hinaus zu gehen und neue Geschmackswelten zu erkunden. Diesen endlos verführerischen, zarten und dennoch kraftvoll aufgeladenen Single Malt muss man erlebt haben, um es zu glauben.

Octomore geht jetzt in seine 12. Serie und demonstriert seine 100+ PPM-Fähigkeiten mit Muskelkraft in jedem jugendlichen Tropfen. Wie bei früheren Ausgaben fungiert der Octomore 12.1 als Basis oder Kontrolle des experimentellen Bereichs, als notwendiges Sprungbrett für neue Entdeckungen. Octomore 12.2 bietet eine alternative Reifung zu ihrem .1-Gegenstück, diesmal in einem erhaben ausbalancierten ExSauternes-Fassprofil. Schließlich entdeckt Octomore 12.3 eine spannende, noch nie da gewesene, Kombination aus eigens angebauter Islay Gerste und die Reifung in Sherry Fässern.

Erstmals tritt die Troika gemeinsam im Fachhandel auf. Sie bietet einen ausgiebigen Einblick in die experimentellen Torfbemühungen der Bruichladdich Destillerie und erscheint im Oktober 2021.

Auf einen Blick

OCTOMORE_12.1

100% schottische Gerste (Concerto)

Geerntet 2014, destilliert 2015

5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel Islay gereift

Full-Term-Reifung in First Fill-American Whiskey-Fässern

130,8PPM / 59,9% vol.

UVP 139,99€

Verfügbar ab dem 01. Oktober 2021 (solange der Vorrat reicht)

OCTOMORE_12.2

100% schottische Gerste (Concerto)

Geerntet 2014, destilliert 2015

5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel Islay gereift

Eine 50:50 Kombination aus First- und Second-Fill-American-Whiskey-Fässern (Vatting im Jahre 2019), Anschließend Finishing in franz. First-Fill-Sauternes-Fässern

129,7PPM / 57,3% vol.

UVP 159,99€

Verfügbar ab dem 01. Oktober 2021 (solange der Vorrat reicht)

OCTOMORE_12.3

100% Concerto-Islay-Gerste der Octomore Farm

Geerntet 2014, destilliert 2015  5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel gereift

Der Super heavily peated 12.3 besteht aus zwei „Parcels“, die am Ende miteinander vermählt wurden. Parcel Nr.1 (75% des New Make) würde full term in First Fill-American-Whiskey-Fässern gereift. Parcel Nr.2(25%) reifte full term in First-Fill-PX-Sherry-Fässern der Bodega Fernando de Castilla.

118,1PPM / 62,1% vol.

UVP 189,99€

Verfügbar ab 01. Oktober 2021 (solange der Vorrat reicht)