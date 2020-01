Suntory kauft 10% Minderheitsanteil an Edrington Group (The Macallan, Highland Park)

Wie Herald Scotland (Paywall nach einigen gelesenen Artikeln) soeben vermeldet, hat der japanische Getränkekonzern Suntory 10% Anteile an Edrington gekauft. Zwischen beiden Unternehmen besteht schon seit langer Zeit eine Zusammenarbeit bei der Distribution (so vertreibt Beam Suntory zum Beispiel in Deutschland die Marke Highland Park), und besaß bereits Anteile an The Macallan, nun aber haben sich die Japaner direkt in die Mutterfirma von The Macallan und weiteren Marken (z.B. The Famous Grouse) eingekauft.

Dazu ein Statement des CEO von Edrington, Scott McCroskie:

Edrington has a successful long-standing strategic partnership with Suntory. We share a similar ethos and the same passion for craftsmanship, innovation and quality in our brands. We look forward to cementing and building this deep relationship over the coming years.“