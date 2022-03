Cocktail: Hot Toddy Highland Breakfast

Der „Hot Toddy“ ist so etwas wie schottische Volksmedizin gegen alle Arten von Erkältungszuständen (von tödlicher Männergrippe bis echten Schnupfen). Whisky, Honig, Zitrone und heißes Wasser – that’s it.

Oder auch nicht. Bei Glenfiddich hat man in Österreich die Glenfiddich Most Experimental Bartender Competition „Hot Toddy“ Austria ausgeschrieben und sich angesehen, was die heimischen Bartender aus einem Hot Toddy alles machen können. Und bei diesem Wettbewerb entstanden wunderbare Rezepte, die wir Ihnen peu a peu in der nächsten Zeit in unserer Cocktail-Rubrik vorstellen werden.

Diesmal ist es der Hot Toddy „Highland Breakfast“ von Tobias Cornelius aus der D-Bar Ritz Carlton Vienna – wir wünschen viel Spaß beim Nachkomponieren!

Highland Breakfast:

Tobias Cornelius – D-Bar Ritz Carlton Vienna

5cl Glenfiddich Fire & Cane

1cl Galliano Vanilla

6cl Buttered Pineapple Cordial

2,5cl Terment Verjus Apero

6,5cl Heißes Wasser

Garnitur: Honigwabe, Kürbisbrot, salzige Butter