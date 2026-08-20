Curraghmore präsentiert Single Cask Reihe und Pot Still Whiskey

Die erste Abfüllung seiner neuen Annamh Collection sowie das Bottling Curraghmore 2026 Triple Cask stellt der irische Abfüller Curraghmore Whiskey in dieser Woche vor. Das Unternehmen aus der Grafschaft Waterford gründete 2016 Richard de la Poer Beresford, Earl of Tyrone. Die Whiskeys kommen aus der Great Northern Distillery in Dundalk, County Louth. Für die Die Auswahl der Fässer fällt in den Zuständigkeitsbereich von Noel Sweeney. Der ehemalige Master Distiller der Cooley Distllery war zuletzt bei der Powerscourt Distllery tätig, verließ diese zu Beginn des Jahres 2022. Und gab zu diesem Zeitpunkt nur bekannt, dass er sicherlich nicht in Ruhestand wechseln wird (wir berichteten).

Curraghmore 2026 Triple Cask ist ein dreifach destillierter Pot Still Whiskey. Die Maische wurde aus Hafer und Gerste hergestellt, die auf dem gleichnamigen Gut angebaut wurden. Der Irish Whiskey reifte in einer Kombination aus Fässern aus Virgin French Oak, Ex-Bourbon-Fässern und Oloroso-Sherry-Fässern. Die neueste jährliche Abfüllung von Curraghmore, mit einer Auflage 4.600 Flaschen, ist ab dem 1. September im Online-Shop der Marke sowie im Fachhandel in Großbritannien und Irland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für das mit 46 % Vol. abgefüllte Bottling liegt bei 209,00 €.

Die Annamh Collection nimmt die Abfüllung Curraghmore 2026 Triple Cask auf und dekonstruiert diese in die die drei Bestandteile Virgin Oak, Ex-Bourbon-Fässer und Oloroso-Sherry-Fässer. Die erste Abfüllung, Curraghmore Virgin French Oak Single Cask, erscheint in zwei Varianten: eine mit 46 % Alkoholgehalt und eine in Fassstärke. Beide sind jeweils auf 110 Flaschen limitiert. Die UVP für die Abfüllung mit 46 % Alkoholgehalt liegt bei 350 €. Für die Variante mit höherem Alkoholgehalt bei 400 €.

Die Annamh Collection wird im weiteren Verlauf des Jahres 2026 mit der Veröffentlichung einer Abfüllung aus einem einzelnen Ex-Bourbon-Fass fortgesetzt. Und dann 2027 mit einer Abfüllung aus einem einzelnen Oloroso-Sherry-Fass abgeschlossen.