Demnächst: Waterford Biodynamic: Luna 1.1 (mit einem Video der Hyland Farm)

Bereits bei der Präsentation des ersten bio-zertifizierten Whisky aus Irland schrieben wir, dass die Waterford Distillery ihren Weg weiter fortführt. Und so ist es fast zwangsläufig, dass diese Brennerei jetzt auch den erste biodynamischer Whisky aus Irland ankündigt.

Die Gerste für Waterford Biodynamic: Luna 1.1 wurde von den Farmen nach den Prinzipien der biodynamischen Landwirtschaft angebaut. Auf ihrer Website stellt die Waterford Distillery diese ausführlich dar:

Der Gründer und CEO der Brennerei, Mark Reynier, kennt diese Prinzipien aus der Weinwirtschaft. Denn dort, so sagt er,

„folgen Viele der größten Winzer der Welt der biodynamischen Landwirtschaft, um die erlesensten Aromen zu produzieren. Aber bisher hat noch niemand einen Whisky aus rein lokal und biodynamischer angebauter Gerste herausgebracht.“

In Irland konnte er drei Landwirte überzeugen, die Biodynamik aus der Weinwelt in Whisky den Whisky zu bringen: Trevor Harris (Cooltrim Fram), John McDonnell (Shalvanstown Farm) und Alan Mooney (Hyland Farm). Letzterer stellt bereits 2017 in einem Video (im oberen Bereich des Posts sowie auf YouTube) der Waterford Distillery dar, warum er von der biodynamischen Landwirtschaft recht überzeugt ist. Und lässt uns auch auf die Felder blicken, auf denen auch die Gerste für Waterford Biodynamic: Luna 1.1.