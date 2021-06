Demnächst: Ardbeg 8yo for discussion

Die Ardbeg Committee-Mitglied werden die Neuigkeit sicherlich bereits im aktuellen Newsletter der Islay-Brennerei gelesen haben: Das nächste Committee Release ist ein Ardbeg 8yo for discussion. Dieser wird nur in wenigen Ländern online erhältlich sein wird. Und die Committee-Mitglieder in Deutschland und Österreich können ab dem 8. Juli 2021 eine Flasche erwerben.

In den letzten Jahren führte eine Mitgliedschaft im Ardbeg Committee eher zu einem langen Gesicht, als dass es Freude bereitete. Die jährlichen limitierten Committee Releases waren so sehr limitiert, dass nicht jedes Committee-Mitglied auch eine Flasche bestellen konnte. Diesen nicht zufriedenstellenden Zustand möchte Ardbeg jetzt beim Ardbeg 8yo for discussion nicht entstehen lassen. Denn, wie Ardbeg schreibt,

„im Vergleich zu unseren üblichen Committee Releases, wird Ardbeg 8 Years Old immer wieder erhältlich sein – nicht dauernd, aber lange genug, um euch mehr als eine Chance zu geben, eine Flasche zu ergattern… „.

Über alle weiteren Deatils werden Committee-Mitglied am Morgen des 8. Juli 2021 informiert – Ardbeg empfiehlt daher: Checkt euren Posteingang!