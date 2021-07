PR: Ardbeg 8yo for Discussion heute ab 10 Uhr für Committee-Mitglieder erhältlich

Ardbeg hat die Committee-Mitglieder in Österreich und in Deutschland heute am frühen Morgen mit folgendem Brief darüber informiert, dass der Ardbeg 8 Years Old ab heute, 10 Uhr, zu bestellen ist – mit dem Hinweis, dass es mehr als eine Chance geben wird, die Abfüllung zu kaufen. Nach wie vor wird seitens Ardbeg kein Preis genannt. Hier die Verlinkungen zur Kaufoption ab 10 Uhr, die natürlich nur für Committee-Mitglieder nutzbar sind:

Link für Österreich

Link für Deutschland

Und falls Sie vorher lesen wollen, wie er uns geschmeckt hat, finden Sie hier unsere Besprechung.

Gleichzeitig kündigt man für den 30. Juli ein Live-Tasting mit Distillery Manager Colin Gordon an, bei dem man gemeinsam den Ardbeg 8 Years Old verkosten wird.

Den Wortlaut der Aussendung finden Sie unten:

Liebe Committee Mitglieder,

Unverkennbare rauchige Intensität. Holzkohle und Teer. Geheimnisvolle Fenchel- und Sellerienoten vermischt mit Holzrauch…

Ardbeg 8 Years Old ist nicht für jedermann. In der Tat ist dieser exklusiv nur für unsere engagierten Committee Mitglieder erhältlich. Er ist heute ab 10 Uhr in Österreich im Verkauf* – Klicken Sie einfach HIER, um eine Flasche zu ergattern, um eine Flasche zu ergattern. Bitte beachtet, dass Bestellungen nur online aufgegeben werden können und auf eine Flasche pro Mitglied begrenzt sind – aber denkt daran, dass ihr mehr als eine Chance haben werdet, diese Abfüllung zu ergattern!

SAGT UNS EURE MEINUNG

Wie der Name der Abfüllung bereits verrät, wollen wir immer hören, was unser geschätztes Ardbeg Commitee zu unserer neuesten Release zu sagen hat.

Wenn ihr eine zusätzliche Herausforderung mögt, sagt uns mit nicht mehr als 8 Worten, was ihr über Ardbeg 8 Years Old denkt! Diese Worte könnten auf einer Plakette verewigt werden und somit für die ganze Welt sichtbar werden. Wenn ihr den Whisky selbst probiert habt, teilt eure malzigen Gedanken auf den Sozialen Medien unter #Ardbeg8ForDiscussion.

COUNTDOWN ZUM LIVE TASTING

Jetzt schon im Kalender vormerken: Am 30. Juli 2021 um 21:00 Uhr veranstalten wir ein virtuelles Live-Tasting mit Colin Gordon, dass ihr sicher nicht verpassen wollt. Schaltet bequem von zu Hause aus zu, wenn er mit unseren geschätzten Committee Mitgliedern über die Aromen des Ardbeg 8 Years Old diskutiert. Die Einladung erhaltet ihr wie immer per Email, also behaltet euer Postfach im Auge.

Slàinte!