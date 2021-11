PR: Ein neuer Ardbeg zum Diskutieren

Für die Mitglieder des Ardbeg Committee ist seit gestern die Abfüllung Ardbeg 8 Years Old For Discussion limitiert in Österreich erhältlich.

Alle weiteren Informationen finden Sie in der Pressemitteilung, die wir heute dazu erhalten haben:

Ein neuer Ardbeg zum Diskutieren

Exklusiv für das Ardbeg Committee

Islay / Wien, 8. November 2021: Über Ardbeg und seine Abfüllung wird viel diskutiert. Nun sorgt die Islay-Destillerie mit einem neuen Release – exklusiv für sein Ardbeg Committee – für weiteren Gesprächsstoff. Ab dem 8. November ist Ardbeg 8 Years Old limitiert in Österreich erhältlich.

Alles begann mit einem Gedankenexperiment von Master Distiller Dr. Bill Lumsden. Er fragte sich bei der Verkostung von Ardbeg Fässern unterschiedlichen Alters, wie wohl eine Abfüllung in einer parallelen Welt aussähe, in der es das Flaggschiff der Destillerie, den Ardbeg Ten Years Old nicht gäbe. Wäre ein rauchiger Whisky, teilweise in ehemaligen Sherryfässern gereift, ein würdiger Mittelpunkt der Ardbeg Range?

Diese Hypothese war die Geburtsstunde des Ardbeg 8 Years Old For Discussion. Und deshalb möchte die Destillerie von ihren geschätzten Committee Mitgliedern wissen, wie er ihnen schmeckt? Ardbeg möchte hören, was die Anhänger dazu sagen und lädt alle langjährigen und neuen Mitglieder des Committees ein, sich an der Diskussion online zu beteiligen.

Dr. Bill Lumsden sagt:

„Ardbeg 8 Years Old ist ein köstlicher, jüngerer und authentischer Single Malt – ich betrachte ihn gerne als die ‚Alternative-Universums-Version‘ des Ardbeg Ten Years Old. Gereifte Ex-Sherry-Whiskys sind ultimatives Neuland für uns, also freuen wir uns über jeden Gedanken darüber! Wir lassen die erfahrenen Gaumen des Committees daran teilhaben, um uns zu helfen, die richtige Balance aus Rauch und Süße zu finden. Mit seinen Noten aus kräftigem Torfrauch, Teer, Holzkohle und gesalzenem Karamell sind Diskussionen vorprogrammiert für alle, die ihn probieren.“

„Wenn es eine Sache gibt, die wir über Ardbeggians wissen, dann ist es ihre innige Liebe zum Whisky und dass sie offen für Neues sind. Wir sind sehr gespannt über die Meinungen zum neuen Release. Und alle, die noch nicht Teil des Ardbeg Committees sind, laden wir herzlich ein, beizutreten und sich an der Diskussion zu beteiligen!“

meint Colin Gordon, Ardbegs Distillery Manager.

Ardbeg 8 Years Old For Discussion ist mit 50,8 Vol. % Alkohol abgefüllt und auf 2 Flaschen limitiert nur online und exklusiv für Ardbeg Committee Mitglieder zu einem Preis von EUR 65,- erhältlich.

Der Beitritt zum Ardbeg Committee ist jederzeit kostenfrei unter Ardbeg.com/committee möglich.

Verkostungsnotiz Ardbeg 8 Years Old For Discussion

Farbe:

Helles Strohgelb

An der Nase:

Intensiv, erst kräftige Noten von Holzkohle, Kreosot, Teer und Toffee, dann ein geheimnisvoller, pflanzlicher Duft von Fenchel, Sellerie und grünem Paprika. Sobald diese abklingen, folgen Milchschokolade, Anis und Holzrauch. Mit einem kleinen Tropfen Wasser erscheinen weitere Kräuternoten, wie von Fenchel, Koriander und Lavendel, mit dem für Ardbeg typischen aromatischen Holzrauch und einer kurzen, frisch-salzigen Meeresgischt.

Am Gaumen:

Ausgeprägte pfeffrige Noten münden in eine komplexe Symphonie aus Weichtoffee, Anis, gesalzener Karamellschokolade, Eukalyptus, Menthol und Bruyèreholz. Ein prickelnd-pfeffriger Geschmack folgt mit süßen Aromen, die von herzhaften Holzkohle-Noten, geräuchertem Speck, angebranntem Toast und Teer überlagert werden.

Nachhall:

Lang und anhaltend, mit einem Hauch frischer Pfefferminze und einer Brise Gewürznelke.

Ardbeg 8 Years Old For Discussion ist mit 50,8 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.